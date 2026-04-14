Важливий нюанс мобілізації: можуть мобілізувати навіть з правом на відстрочку

В Україні військовозобов’язаних можуть мобілізувати навіть за наявності підстав для відстрочки, якщо вона не була оформлена офіційно.

Адвокатка про мобілізацію в Україні

Про це в коментарі РБК-Україна пояснила адвокатка Олена Воронкова.

За її словами, право на відстрочку не дорівнює її фактичному отриманню. На практиці трапляються випадки, коли чоловіків призивають до лав ЗСУ, попри наявність законних підстав, через відсутність оформлених документів.

Юристка наголошує, що після мобілізації ситуація значно ускладнюється.

Зокрема, підстави для звільнення зі служби є більш обмеженими, ніж підстави для отримання відстрочки. Наприклад, догляд за батьками може бути причиною для відстрочки, але не дає права на звільнення вже під час служби.

Таким чином, навіть якщо людина мала законні підстави не бути мобілізованою, після потрапляння до війська можливості повернутися додому суттєво зменшуються.

Адвокатка радить не зволікати з оформленням відстрочки та подавати всі необхідні документи завчасно.

Водночас вона зазначає, що за законом під час розгляду заяви про відстрочку мобілізація не повинна відбуватися, однак на практиці можливі відхилення від цієї норми.

