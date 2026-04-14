Важный нюанс мобилизации: могут мобилизовать даже с правом на отсрочку

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Украине военнообязанные могут мобилизовать даже при наличии оснований для отсрочки, если она не была оформлена официально.
Адвокат о мобилизации в Украине
Об этом в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат Елена Воронкова .
По ее словам, право на отсрочку не равно ее фактическому получению. На практике бывают случаи, когда мужчин призывают в ряды ВСУ, несмотря на наличие законных оснований из-за отсутствия оформленных документов.
Юрист отмечает, что после мобилизации ситуация значительно усложняется.
В частности, основания для увольнения со службы более ограничены, чем основания для получения отсрочки. Например, уход за родителями может быть причиной отсрочки, но не дает права на увольнение уже во время службы.
Таким образом, даже если человек имел законные основания не быть мобилизованным, после попадания в армию возможности вернуться домой существенно уменьшаются.
Адвокат советует не медлить с оформлением отсрочки и подавать все необходимые документы заранее.
В то же время, она отмечает, что по закону при рассмотрении заявления об отсрочке мобилизация не должна происходить, однако на практике возможны отклонения от этой нормы.