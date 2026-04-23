НОВОСТИ

Война из РФ зашла в тупик, но вскоре будут хорошие новости: интригующее заявление Буданова

Кирилл Буданов подтвердил, что готовится новый обмен пленными с РФ

23 апреля 2026, 14:33
Кравцев Сергей

Глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что работа над обменом военнопленных между Украиной и Россией не прекращается. Соответствующее заявление Буданов сделал на полях Киевского форума безопасности.

"Обменный процесс? Как раз вот сейчас очередной список получили (пленных, которых хочет обменять РФ – ред.). Это просто юридические препятствия небольшие со стороны РФ… не беспокойтесь, все будет хорошо", – отметил руководитель ОП.

Стоит отметить, что в ходе этого же общения с журналистами Кирилл Буданов отметил, что серия атак беспилотников по нефтяной инфраструктуре России имеет гораздо более глубокие последствия, чем просто финансовые потери. Под ударом оказался ключевой актив страны – ее репутация как стабильный поставщик энергоресурсов.

Он подчеркнул, что главный эффект от ударов измеряется не столько в потерянных баррелях или миллиардах долларов, сколько в сорванных контрактах. Именно этот фактор, по его словам, наиболее болезнен для Москвы.

Читайте на портале "Комментарии" — Кирилл Буданов высказался возможные изменения в сфере мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК).

Комментируя вопрос мобилизации в Украине Кирилл Буданов заявил, что единственное, что можно попытаться на самом деле реформировать, это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного доставки в ТЦК и СП. При этом глава ОП уточнил, что подразумевает именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт повода, без чего пока обойтись невозможно.

Кирилл Буданов также подчеркнул, что никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю территорий. По его словам, до сентября Украина может находиться под давлением из-за наступления армии РФ и требований США.




