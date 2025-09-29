Війна в Україні: у якому питанні розділився Захід

Захід розділився. Умовна група в полосатих купальниках вимагає розгрому росії і походу на москву. Для них Україна вже перемогла. Економіка росії вже зупинилася. Енергетика зруйнована. Залишилося запустити декілька "Томагавків" і справу зроблено. Про це розповів засновник "Студії Здорового Сенсу", підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович.

Партнери України Фото: з відкритих джерел

Експерт продовжує, інша група в червоних кепках каже, що ви усі зʼїхали з глузду і потрібно зупиняти це божевілля. Домовлятися прямо зараз на тому, що є. Обмін ракетами ні до чого не приведе. Росія не послабилася, а посилилася. Усі купують російські енергоносії, навіть Україна.

"До кожної з груп додаються нові і нові авторитети. Ювал Ной Харарі. Джефрі Сакс. Хто ще вступить в інтелектуальний бій?", – задається питанням Павло Себастьянович.

