logo_ukra

BTC/USD

112162

ETH/USD

4121.75

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Війна в Україні: у якому питанні розділився Захід
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна в Україні: у якому питанні розділився Захід

Одна частина хоче вювати з РФ до поремоги України, інша частина, навпаки, за те, щоб домовлятися вже зараз

29 вересня 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Захід розділився. Умовна група в полосатих купальниках вимагає розгрому росії і походу на москву. Для них Україна вже перемогла. Економіка росії вже зупинилася. Енергетика зруйнована. Залишилося запустити декілька "Томагавків" і справу зроблено. Про це розповів засновник "Студії Здорового Сенсу", підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович.

Війна в Україні: у якому питанні розділився Захід

Партнери України Фото: з відкритих джерел

Експерт продовжує, інша група в червоних кепках каже, що ви усі зʼїхали з глузду і потрібно зупиняти це божевілля. Домовлятися прямо зараз на тому, що є. Обмін ракетами ні до чого не приведе. Росія не послабилася, а посилилася. Усі купують російські енергоносії, навіть Україна. 

"До кожної з груп додаються нові і нові авторитети. Ювал Ной Харарі. Джефрі Сакс. Хто ще вступить в інтелектуальний бій?", – задається питанням Павло Себастьянович.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські війська завдають серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали Росії збитків на близько 100 мільярдів доларів. Про це пише The Sun.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну шанси довести свою зацікавленість у світі. Але замість того, щоб скористатися нагодою покласти край війні, російський диктатор просто тягнув час і водив Трампа за ніс. А після зустрічі на Алясці взагалі наплював на всі зобов'язання. Як передає портал "Коментарі", про це у колонці для The Washington Post пише співробітник Американського інституту підприємництва та колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен.

Раніше "Коментарі" писали – чи може Україна повернути свої території після зміни риторики Трампа: на Заході дали пряму відповідь.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини