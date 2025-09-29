Война в Украине: в каком вопросе разделился Запад

Мероприятие разделилось. Условная группа в полосатых купальниках требует разгрома россии и похода на Москву. Для них Украина уже победила. Экономика России уже остановилась. Энергетика разрушена. Осталось запустить несколько "Томагавков" и дело сделано. Об этом рассказал основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович.

Эксперт продолжает, другая группа в красных кепках говорит, что вы все сошли с ума и нужно останавливать это безумие. Договариваться прямо сейчас на том, что есть. Обмен ракетами ни при чем. Россия не ослабла, а усилилась. Все покупают российские энергоносители, даже Украина.

"К каждой из групп добавляются новые и новые авторитеты. Ювал Ной Харари. Джефри Сакс. Кто еще вступит в интеллектуальное сражение?", – задается вопросом Павел Себастьянович.

