Чи може Україна повернути свої території після зміни риторики Трампа: на Заході дали пряму відповідь

Заява президента США Дональда Трампа, яка пролунала цього тижня, про те, що Україна може повернути всі свої території за підтримки Європейського Союзу та НАТО, є надуманою. Військові експерти, чиновники та дипломати, які працюють у цьому регіоні, дотримуються думки, що цього не станеться, якщо не буде кардинальної зміни реакції Альянсу на окупаційні дії Росії. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Washington Post.

Автори матеріалу зазначають, що, на думку багатьох експертів, не можна повністю виключати можливість значних успіхів української армії в майбутньому. Особливо це можливо, якщо російська військова економіка почне реально руйнуватись, а Україна в рази посилить свій військовий арсенал за підтримки своїх партнерів, зокрема США.

При цьому аналітики наголошують, що вони вважають такий перебіг подій малоймовірним, оскільки Дональд Трамп перекладає підтримку Києва на Європу.

Журналісти зазначають, що європейські лідери вітали зміну позиції Трампа, але залишаються скептичними щодо того, що це перетвориться на тиск на Росію або спонукає деякі європейські країни, які вже несуть значну частину тягаря, йти далі.

До того ж, йдеться у публікації, союзники НАТО, головним чином США, також давно відхиляють бажання Києва приєднатися до альянсу.

