Заявление президента США Дональда Трампа, прозвучавшее на этой неделе, о том, что Украина может вернуть все свои территории при поддержке Европейского Союза и НАТО, является надуманным. Военные эксперты, чиновники и дипломаты, которые работают в этом регионе, придерживаются мнения, что этого не произойдет, если не будет кардинального изменения в реакции Альянса на оккупационные действия России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

ВСУ. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что по мнению многих экспертов, нельзя полностью исключать возможность значительных успехов украинской армии в будущем. Особенно это возможно, если российская военная экономика начнет реально рушится, а Украина в разы усилит свой военный арсенал при поддержке своих партнеров, в частности США.

При этом аналитики подчеркивают, что они считают такой ход событий маловероятным, поскольку Дональд Трамп перекладывает поддержку Киева на Европу.

Журналисты отмечают, европейские лидеры приветствовали изменение позиции Трампа, но остаются скептическими относительно того, что это превратится в давление на Россию или побудит некоторые европейские страны, которые уже несут значительную часть бремени, идти дальше.

К тому же, говорится в публикации, союзники по НАТО, главным образом США, также давно отклоняют желание Киева присоединиться к альянсу.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал заявление о медленной оккупации Украины и предупредил Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Марк Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу в Нью-Йорке 24 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте Государственного департамента США.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле довольно резко отреагировали на новые заявления Трампа: что теперь говорят о мирных переговорах.



