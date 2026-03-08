Війна в Україні могла закінчитися раніше: що пішло не так

Війна Росії проти України могла б закінчитися значно раніше, якби Київ отримав потужнішу підтримку систем протиповітряної оборони на початку повномасштабного вторгнення. Таку думку висловив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю Bloomberg.

Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото з відкритих джерел

Александер Стубб зауважив, що у перший тиждень бойових дій США та Ізраїлю проти Ірану було витрачено близько 40 млрд доларів. За його словами, така підтримка України на початку повномасштабного вторгнення РФ могла стати ключовим фактором для закінчення війни.

"Війна в Україні, яка триває вже п'ятий рік, могла б закінчитися раніше, якби Київ отримав такий самий рівень підтримки протиповітряної оборони, який був розгорнутий у регіоні Перської затоки протягом перших семи днів війни на Близькому Сході", — пише Bloomberg слова Стубба.

Попри це, президент Фінляндії вважає, що нинішня напруженість на Близькому Сході може частково вплинути на ситуацію довкола війни в Україні. За словами Стубба, через удари США та Ізраїлю по Ірану, а також відповідні атаки Тегерана, співпраця між Іраном і Росією у військовій сфері може тимчасово ускладнитися.

Крім того, міжнародна увага до Близького Сходу може також створити нові можливості для тихих дипломатичних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Однак фінський лідер застеріг, що конфлікт у регіоні має і потенційні ризики. Зокрема, можливе зростання світових цін на нафту може посилити економічні можливості Росії, яка є одним із найбільших експортерів енергоресурсів.

