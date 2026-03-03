Україна вже могла перемогти: єдина причина, чому війна досі триває

Французький філософ Бернар-Анрі Леві заявив, що війна в Україні могла завершитися перемогою Києва значно раніше за умови більш рішучої та масштабної підтримки Заходу. Попри це, Леві стверджує, що російський диктатор Володимир Путін вже зазнав поразки.

Бернар-Анрі Леві. Фото: YES

Бернар-Анрі Леві в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів, що продовжує вірити у перемогу України, попри зростання закликів до компромісів у Європі та США.

"Я ніколи не переставав вірити у перемогу України. І для мене Путін уже програв", — заявив Леві.

На його думку, Кремль не досягнув жодної зі стратегічних цілей повномасштабного вторгнення, зокрема Росія не змогла захопити Київ, послабити НАТО чи повалити президента Володимира Зеленського.

Філософ підкреслив, що масштаби ресурсів і людських втрат Росії не співмірні з територіальними здобутками. За його словами, більшість окупованих територій перебували під контролем Москви ще до 2022 року, а тому нинішні результати не можна вважати стратегічним успіхом для Путіна.

Леві переконаний, що єдина причина, чому Кремль не визнає поразки, це страх Путіна перед внутрішніми наслідками такого кроку. Водночас він вважає, що Україна могла б закінчити війну з перемогою за більшої підтримки Заходу.

"Якби ми, Захід, надали трохи більше допомоги, трохи більше підтримки, якби були трохи більш рішучими, Україна здобула б рішучу перемогу. Я в цьому переконаний", — додав Леві.

