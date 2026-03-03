Украина уже могла победить: единственная причина, почему война продолжается

Французский философ Бернар-Анри Леви заявил, что война в Украине могла завершиться победой Киева значительно раньше при условии более решительной и масштабной поддержки Запада. Несмотря на это, Леви утверждает, что российский диктатор Владимир Путин уже потерпел поражение.

Бернар-Анри Леви в интервью "РБК-Украина" рассказал, что продолжает верить в победу Украины, несмотря на рост призывов к компромиссам в Европе и США.

"Я никогда не переставал верить в победу Украины. И для меня Путин уже проиграл", – заявил Леви.

По его мнению, Кремль не достиг ни одной из стратегических целей полномасштабного вторжения, в частности, Россия не смогла захватить Киев, ослабить НАТО или свергнуть президента Владимира Зеленского.

Философ подчеркнул, что масштабы ресурсов и человеческих потерь России не соизмеримы с территориальными достижениями. По его словам, большинство оккупированных территорий находились под контролем Москвы еще до 2022 года, поэтому нынешние результаты нельзя считать стратегическим успехом для Путина.

Леви убежден, что единственная причина, почему Кремль не признает поражение, это страх Путина перед внутренними последствиями такого шага. В то же время, он считает, что Украина могла бы закончить войну с победой при большей поддержке Запада.

"Если бы мы, Запад, оказали немного больше помощи, немного больше поддержки, если бы были немного более решительными, Украина одержала бы решительную победу. Я в этом убежден", — добавил Леви.

