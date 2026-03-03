"Ми ще з ностальгією згадаємо 2025": озвучено тривожний прогноз на війну

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Україна може увійти в якісно нову фазу безпілотної війни вже протягом найближчих 18 місяців. Про це заявила керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська, окресливши сценарії, які ще донедавна могли здаватися футуристичними. За її словами, Україна вже зараз має готуватися до війни майбутнього, щоб встояти перед новими викликами.
Берлінська озвучила тривожний прогноз на війну. Фото з відкритих джерел
Марія Берлінська окреслила сценарії розвитку безпілотної війни на найближчі 1,5 року та закликала країну негайно мобілізувати ресурси. За її словами війна дронів стрімко еволюціонує, і мова йде не лише про удари безпілотників типу "Шахед", а й про розширення їхніх функцій: від ретрансляторів зв’язку та елементів mesh-мереж до платформ мінування і "дронів-маток", які нестимуть інші БПЛА.
Берлінська припускає, що Росія може готувати кампанії із сотнями безпілотників одночасно. Частина з них керуватиметься операторами на відстані тисяч кілометрів, а інші працюватимуть автономно. Координація може здійснюватися через LTE або єдине програмне забезпечення, яке об’єднає повітряні, наземні та морські системи в одну мережу.
Берлінська зауважує, що ключовим у протидії цьому стане швидкість ухвалення рішень і масштаб інвестицій у MilTech. На її думку, проти України працюють об’єднані інженерні ресурси Росії, Китаю та Ірану. Волонтерка вважає, що в таких умовах питання розвитку безпілотних технологій і систем захисту, це не стратегія "на потім", а питання виживання вже сьогодні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Берлінська попередила про наслідки некомпетентного командування.
Також "Коментарі" писали, що монах з Афону відповів, коли закінчиться війна в Україні.