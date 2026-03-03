"Ми ще з ностальгією згадаємо 2025": озвучено тривожний прогноз на війну

Україна може увійти в якісно нову фазу безпілотної війни вже протягом найближчих 18 місяців. Про це заявила керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська, окресливши сценарії, які ще донедавна могли здаватися футуристичними. За її словами, Україна вже зараз має готуватися до війни майбутнього, щоб встояти перед новими викликами.

Берлінська озвучила тривожний прогноз на війну. Фото з відкритих джерел

Марія Берлінська окреслила сценарії розвитку безпілотної війни на найближчі 1,5 року та закликала країну негайно мобілізувати ресурси. За її словами війна дронів стрімко еволюціонує, і мова йде не лише про удари безпілотників типу "Шахед", а й про розширення їхніх функцій: від ретрансляторів зв’язку та елементів mesh-мереж до платформ мінування і "дронів-маток", які нестимуть інші БПЛА.

"Посиляться атаки дронами на оптоволокні, цілком можливо інші дрони будуть носіями, що зробить ударну "руку" ще довшою. В кого довша ударна "рука" і швидше прийняття рішень той, безумовно, в більш вигідній позиції", — попереджає Берлінська.

Берлінська припускає, що Росія може готувати кампанії із сотнями безпілотників одночасно. Частина з них керуватиметься операторами на відстані тисяч кілометрів, а інші працюватимуть автономно. Координація може здійснюватися через LTE або єдине програмне забезпечення, яке об’єднає повітряні, наземні та морські системи в одну мережу.

"Коли в небі над Україною почнеться фестиваль тисяч дистанційно керованих чи й зовсім автономних систем — ми можемо ще з ностальгією згадувати 2025 рік, "коли дронів було ще мало". З ностальгією, якщо не підготуємося", — застерігає волонтерка.

Берлінська зауважує, що ключовим у протидії цьому стане швидкість ухвалення рішень і масштаб інвестицій у MilTech. На її думку, проти України працюють об’єднані інженерні ресурси Росії, Китаю та Ірану. Волонтерка вважає, що в таких умовах питання розвитку безпілотних технологій і систем захисту, це не стратегія "на потім", а питання виживання вже сьогодні.

"Треба просто адекватно оцінити реальність, підготуватись і бути готовими стримати будь-яке масштабне безпілотне роботизоване вторгнення", — підсумовує Берлінська.

