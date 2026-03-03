"Мы еще с ностальгией вспомним 2025 год": озвучен тревожный прогноз на войну

Украина может войти в качественно новую фазу беспилотной войны уже в ближайшие 18 месяцев. Об этом заявила руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская, очертив сценарии, которые еще недавно могли казаться футуристическими. По ее словам, Украина уже сейчас должна готовиться к войне будущего, чтобы устоять перед новыми вызовами.

Берлинская озвучила тревожный прогноз на войну. Фото из открытых источников

Мария Берлинская наметила сценарии развития беспилотной войны на ближайшие 1,5 года и призвала страну немедленно мобилизовать ресурсы. По ее словам, война дронов стремительно эволюционирует, и речь идет не только об ударах беспилотников типа "Шахед", но и о расширении их функций: от ретрансляторов связи и элементов mesh-сетей до платформ минирования и "дронов-маток", которые будут нести другие БПЛА.

"Усилятся атаки дронами на оптоволокне, вполне возможно другие дроны будут носителями, что сделает ударную "руку" еще длиннее. У кого длиннее ударная "рука" и скорее принятие решений тот, безусловно, в более выгодной позиции", — предупреждает Берлинская.

Берлинская предполагает, что Россия может готовить кампанию с сотнями беспилотников одновременно. Часть из них будет управляться операторами на расстоянии тысяч километров, а другие будут работать автономно. Координация может осуществляться через LTE или единое программное обеспечение, объединяющее воздушные, наземные и морские системы в одну сеть.

"Когда в небе над Украиной начнется фестиваль тысяч дистанционно управляемых или совсем автономных систем — мы можем еще с ностальгией вспоминать 2025 год, "когда дронов было еще мало". С ностальгией, если не подготовимся", — предостерегает волонтер.

Берлинская отмечает, что ключевым в противодействии этому станет скорость принятия решений и масштаб инвестиций в MilTech. По ее мнению, против Украины работают объединенные инженерные ресурсы России, Китая и Ирана. Волонтер считает, что в таких условиях вопрос развития беспилотных технологий и систем защиты, это не стратегия "на потом", а вопрос выживания уже сегодня.

"Надо просто адекватно оценить реальность, подготовиться и быть готовыми сдержать любое масштабное беспилотное роботизированное вторжение", — заключает Берлинская.

