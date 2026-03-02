Монах з Афону відповів, коли закінчиться війна в Україні



















Чернець Лука з монастиря Ксенофонт, який написав Томос про автокефалію Православної церкви України на святій горі Афон, поділився роздумами про закінчення війни в Україні. В коментарі українським журналістам монах заявив, що завершення війни "вже близько".

Прогноз на війну від Монаха з Афону. Фото з відкритих джерел

Команда "ТСН" вирушила до святої гори Афон, де зустріла монаха Луку, який понад 40 років служить у чернечій спільноті. Під час зустрічі з релігійним діячем українська команда запитала його про війну.

"Це велика несправедливість в Україні. І ми тут, на Афоні, постійно молимося, щоб швидше все це закінчилося", — сказав монах.

У ченця також запитали, коли закінчиться війна в Україні.

"Я не знаю. Бог знає. Але це вже близько", — відповів Лука.

Лука відомий не лише духовним служінням. За даними Newsweek, його вважають одним із найкращих каліграфів Афону. Саме йому доручили рукопис Томоса про автокефалію Православної церкви України. Це історичного документа, який закріпив її духовну незалежність. Монах з цим завданням впорався всього за три дні.

Монах розповідав, що працював над текстом грецькою мовою з ранку до ночі, усвідомлюючи історичне значення моменту. За його словами, він дізнався про відмінності між Росією та Україною, зокрема в церквах. Також він назвав це "дуже зворушливим моментом".

