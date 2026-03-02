Монах из Афона ответил, когда закончится война в Украине

Рубрики
Монах Лука из монастыря Ксенофонт, написавший Томос об автокефалии Православной церкви Украины на святой горе Афон, поделился размышлениями об окончании войны в Украине. В комментарии украинским журналистам монах заявил, что завершение войны "уже близко".
Прогноз на войну от Монаха из Афона. Фото из открытых источников
Команда "ТСН" отправилась к святой горе Афон, где встретила монаха Луку, который более 40 лет служит в монашеском сообществе. В ходе встречи с религиозным деятелем украинская команда спросила его о войне.
У монаха также спросили когда закончится война в Украине.
Лука известен не только духовным служением. По данным Newsweek, он считается одним из лучших каллиграфов Афона. Именно ему было поручено рукопись Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Это исторический документ, который закрепил ее духовную независимость. Монах с этой задачей справился всего за три дня.
Монах рассказывал, что работал над текстом на греческом языке с утра до ночи, осознавая историческое значение момента. По его словам, он узнал об отличиях между Россией и Украиной, в частности в церквях. Также он назвал это "очень трогательным моментом".
