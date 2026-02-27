«Тупий та ініціативний — найгірший ворог»: Берлінська попередила про наслідки некомпетентного командування

Рубрики
Відома волонтерка та засновниця проєкту "Невидимий батальйон" Марія Берлінська поділилася власними спостереженнями за понад десятиліття війни щодо типології військових та їхньої ефективності. За її словами, усі кадри в армії можна розділити на чотири ключові групи, кожна з яких має свій вплив на результат бойових дій.
Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел
Перший тип — "розумний та ініціативний". Берлінська називає таких людей інтелектуальною основою війська, адже вони здатні організовувати роботу з нуля та об'єднувати навколо себе людей. Другий тип — "розумний, але безініціативний" — потребує чіткого керівництва зверху, але є незамінним у плануванні та виконанні фахових задач.
Найменш корисним, але й найменш шкідливим волонтерка вважає третій тип — "тупий і безініціативний", якому варто доручати лише найпростіші завдання. Проте найбільшу загрозу для життів бійців та обороноздатності країни несе четверта категорія.
На думку експертки, головна проблема таких керівників полягає у відсутності самокритики та надмірній енергії, що лише примножує помилки.
Ці спостереження, як зазначає Марія Берлінська, є результатом 12-річного досвіду роботи в зоні бойових дій та взаємодії з різними ланками військового управління.
