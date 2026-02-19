logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали «Реально цікаво»: Дмитро Кухарчук поставив жорстке запитання противникам ТЦК та мобілізації
НОВИНИ

«Реально цікаво»: Дмитро Кухарчук поставив жорстке запитання противникам ТЦК та мобілізації

«Я от зараз абсолютно без жартів»: боєць 3-го арміського корпусу закликав замислитися тих, хто не хоче воювати «за депутатів»

19 лютого 2026, 00:21

Автор:
avatar

Недилько Ксения

Військовослужбовець 3-го армійского корпусу Дмитро Кухарчук оприлюднив допис, у якому звернувся до громадян, що критикують процес мобілізації та діяльність територіальних центрів комплектування. Боєць поставив пряме запитання тим, хто використовує популярні в мережі лозунги для виправдання небажання захищати країну.

«Реально цікаво»: Дмитро Кухарчук поставив жорстке запитання противникам ТЦК та мобілізації

«Реально цікаво»: Дмитро Кухарчук поставив жорстке запитання противникам ТЦК та мобілізації

"Слухайте, а от ті, хто "нє хатім ваєвать за міндіча", "нехай діти депутатів воюють", "ТЦК — бандити" і так далі, а що ви робитимете у випадку окупації ваших міст?" — написав Кухарчук.

Військовий наголосив, що його звернення є цілком серйозним і не містить іронії: "Я от зараз абсолютно без жартів? Реально цікаво!".

Допис викликав жваву дискусію в соціальних мережах, оскільки зачіпає болючі питання відповідальності цивільного населення та ризиків, пов'язаних із можливим просуванням ворога вглиб країни. Наразі автор не надав додаткових коментарів, очікуючи на відповіді аудиторії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що футболіст Данило Колесник на своїй сторінці в Instagram оприлюднив відео інциденту за своєї участі та заявив, що не здійснював нападу на представників ТЦК. За його словами, він лише вступився за людину, щодо якої "застосовувалися неправомірні дії".

Спортсмен стверджує, що представники територіального центру комплектування навмисно збили людину автомобілем, погрожували зброєю та першими проявили агресію. "Я не нападав, а тільки захищався від не спровокованої агресії", — наголосив Колесник, спростувавши інформацію про те, що він нібито переховувався від правоохоронців.



