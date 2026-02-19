logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Реально интересно»: Дмитрий Кухарчук задал жесткий вопрос противникам ТЦК и мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

«Реально интересно»: Дмитрий Кухарчук задал жесткий вопрос противникам ТЦК и мобилизации

«Я вот сейчас совершенно без шуток»: боец 3-го армейского корпуса призвал задуматься тех, кто не хочет воевать «за депутатов»

19 февраля 2026, 00:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Военнослужащий 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук обнародовал сообщение, в котором обратился к гражданам, критикующим процесс мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования. Боец задал прямой вопрос тем, кто использует популярные в сети лозунги для оправдания нежелания защищать страну.

«Реально интересно»: Дмитрий Кухарчук задал жесткий вопрос противникам ТЦК и мобилизации

«Реально интересно»: Дмитрий Кухарчук задал жесткий вопрос противникам ТЦК и мобилизации

"Слушайте, а вот те, кто "не хотим воевать за миндича", "пусть дети депутатов воюют", "ТЦК – бандиты" и так далее, а что вы будете делать в случае оккупации ваших городов?" – написал Кухарчук.

Военный подчеркнул, что его обращение вполне серьезно и не содержит иронии: "Я вот сейчас абсолютно без шуток? Реально интересно!".

Сообщение вызвало оживленную дискуссию в социальных сетях, поскольку затрагивает болезненные вопросы ответственности гражданского населения и рисков, связанных с возможным продвижением врага вглубь страны. Пока автор не предоставил дополнительных комментариев, ожидая ответа аудитории.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что футболист Даниил Колесник на своей странице в Instagram обнародовал видео инцидента со своим участием и заявил, что не совершал нападения на представителей ТЦК. По его словам, он только вступился за человека, в отношении которого "применялись неправомерные действия".

Спортсмен утверждает, что представители территориального центра комплектования намеренно сбили человека на автомобиле, угрожали оружием и первыми проявили агрессию. "Я не нападал, а только защищался от не спровоцированной агрессии", — подчеркнул Колесник, опровергнув информацию о том, что он якобы скрывался от правоохранителей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости