Военнослужащий 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук обнародовал сообщение, в котором обратился к гражданам, критикующим процесс мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования. Боец задал прямой вопрос тем, кто использует популярные в сети лозунги для оправдания нежелания защищать страну.

«Реально интересно»: Дмитрий Кухарчук задал жесткий вопрос противникам ТЦК и мобилизации

"Слушайте, а вот те, кто "не хотим воевать за миндича", "пусть дети депутатов воюют", "ТЦК – бандиты" и так далее, а что вы будете делать в случае оккупации ваших городов?" – написал Кухарчук.

Военный подчеркнул, что его обращение вполне серьезно и не содержит иронии: "Я вот сейчас абсолютно без шуток? Реально интересно!".

Сообщение вызвало оживленную дискуссию в социальных сетях, поскольку затрагивает болезненные вопросы ответственности гражданского населения и рисков, связанных с возможным продвижением врага вглубь страны. Пока автор не предоставил дополнительных комментариев, ожидая ответа аудитории.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что футболист Даниил Колесник на своей странице в Instagram обнародовал видео инцидента со своим участием и заявил, что не совершал нападения на представителей ТЦК. По его словам, он только вступился за человека, в отношении которого "применялись неправомерные действия".

Спортсмен утверждает, что представители территориального центра комплектования намеренно сбили человека на автомобиле, угрожали оружием и первыми проявили агрессию. "Я не нападал, а только защищался от не спровоцированной агрессии", — подчеркнул Колесник, опровергнув информацию о том, что он якобы скрывался от правоохранителей.