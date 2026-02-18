Футболіст Данило Колесник на своїй сторінці в Instagram оприлюднив відео інциденту за своєї участі та заявив, що не здійснював нападу на представників ТЦК. За його словами, він лише вступився за людину, щодо якої "застосовувалися неправомірні дії".

«Не можу погодитися, щоб прикривалися авторитетом фронту»: футболіст Колесник пояснив, чому вступився за людину перед ТЦК

Спортсмен стверджує, що представники територіального центру комплектування навмисно збили людину автомобілем, погрожували зброєю та першими проявили агресію. "Я не нападав, а тільки захищався від не спровокованої агресії", — наголосив Колесник, спростувавши інформацію про те, що він нібито переховувався від правоохоронців.

Футболіст додав, що самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відеодокази та пояснення, після чого не був затриманий. Водночас він підкреслив свою повагу до Збройних сил України та готовність вибачитися перед воїнами, якщо його дії когось образили.

Проте Колесник висловив принципову позицію щодо методів роботи окремих представників ТЦК: "Я не можу погодитися з тим, щоб представники будь-якого органу прикривалися авторитетом фронту та використовували силу або погрозу застосування зброї проти беззбройних громадян".

Нагадаємо, раніше у мережі поширилося відео конфлікту, яке містить ненормативну лексику, де зафіксовано сутичку між цивільними особами та людьми у військовій формі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній гравець збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв публічно підтримав футболіста "Колоса-2" Данила Колесника, який став учасником конфлікту з представниками ТЦК. Алієв заявив, що гравець вчинив правильно, захистивши іншу особу.

"Даня, я тебе підтримую повністю. Ти поступив правильно. Ти заступився в першу чергу за людину, у якої троє дітей", — зазначив Алієв у своєму зверненні. Ексфутболіст висловив обурення діями мобілізаційних груп, заявивши, що "ці ТЦКшники навіть не розбираючись, хватають людей і засовують їх у бусики".