Колишній гравець збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв публічно підтримав футболіста "Колоса-2" Данила Колесника, який став учасником конфлікту з представниками ТЦК. Алієв заявив, що гравець вчинив правильно, захистивши іншу особу.

«Даня, я тебе підтримую повністю»: Олександр Алієв заступився за футболіста, який вдарив співробітника ТЦК

"Даня, я тебе підтримую повністю. Ти поступив правильно. Ти заступився в першу чергу за людину, у якої троє дітей", — зазначив Алієв у своєму зверненні. Ексфутболіст висловив обурення діями мобілізаційних груп, заявивши, що "ці ТЦКшники навіть не розбираючись, хватають людей і засовують їх у бусики".

Окремо Алієв звернувся до президента клубу "Колос" Андрія Засухи, критикуючи рішення про відрахування Колесника з команди. "Засуха, ти спочатку розберися, що сталося, а потім роби висновки. Виганяти людину чи ні", — наголосив він. Алієв також нагадав про минуле футболіста, зокрема про те, як Колесник вивозив людей із Тростянця Сумської області під час бойових дій: "Знаю твою ситуацію... Ти повний красень".

Завершуючи свою заяву, Олександр Алієв підкреслив, що завжди залишатиметься на боці гравця: "Даня, запам'ятай, я з тобою і завжди буду тебе підтримувати. Слава Україні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український футбол сколихнув гучний скандал за участі 24-річного нападника команди "Колос-2" Данила Колесника. Гравець опублікував у соцмережах відео, на якому він вдарив чоловіка у військовій формі, ймовірно, співробітника ТЦК. Крім того, були і інші відео, де спортсмен ображає поліцейського.

Конфлікт, за попередніми даними, виник через мобілізацію невідомої особи. Футболіст власноруч поширив кадри, де він "вдарив по обличчю чоловіка у військовій формі", однак пізніше видалив цей запис зі свого інстаграму.