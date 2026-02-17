Український футбол сколихнув гучний скандал за участі 24-річного нападника команди "Колос-2" Данила Колесника. Гравець опублікував у соцмережах відео, на якому він вдарив чоловіка у військовій формі, ймовірно, співробітника ТЦК. Крім того, були і інші відео, де спортсмен ображає поліцейського.

Скандал між футболістом і ТЦК: ФК «Колос» звільняє спортсмена за напад на військового ТЦК

Деталі інциденту

Конфлікт, за попередніми даними, виник через мобілізацію невідомої особи. Футболіст власноруч поширив кадри, де він "вдарив по обличчю чоловіка у військовій формі", однак пізніше видалив цей запис зі свого інстаграму.

Реакція клубу

Керівництво ФК "Колос" (Ковалівка) миттєво відреагувало на подію, оприлюднивши офіційну заяву від імені клубу та його президента Андрія Засухи. У зверненні наголошується, що клуб "приносить вибачення перед українською спільнотою та зокрема нашими військовими".

Позиція клубу щодо майбутнього гравця є безкомпромісною:

"На даний момент футболіста відсторонено від участі в тренувальному процесі і сьогодні він буде звільнений з команди "Колос-2" [станом на 17 лютого 2026 року — прим. ред.].

Принципова позиція

У ФК "Колос" підкреслили, що "принципово засуджують будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових". Представники клубу нагадали, що підтримка Сил оборони України, включаючи донати, передачу авто та забезпечення житлом для родин військових, залишається їхнім незмінним пріоритетом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Київському обласному ТЦК та СП зробили резонансну заяву щодо українців, які ухиляються від служби в армії та не хочуть йти воювати. У відомстві прокоментували інформацію про напади на військовослужбовців ТЦК в Україні та використали досить емоційні звинувачення та вислови.