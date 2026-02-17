logo

Скандал между футболистом и ТЦК: ФК «Колос» увольняет спортсмена за нападение на военного ТЦК
Скандал между футболистом и ТЦК: ФК «Колос» увольняет спортсмена за нападение на военного ТЦК

Удар по лицу военного: ФК «Колос» принес извинения за действия своего игрока и расторг с ним контракт

17 февраля 2026, 17:08
В украинском футболе разразился громкий скандал с участием 24-летнего нападающего команды "Колос-2" Даниила Колесника. Игрок опубликовал в соцсетях видео, на котором он ударил мужчину в военной форме, вероятно, сотрудника ТЦК. Кроме того, были и другие видео, где спортсмен оскорбляет полицейского.

Детали инцидента

Конфликт, по предварительным данным, возник из-за мобилизации неизвестного лица. Футболист собственноручно распространил кадры, где он "ударил по лицу мужчину в военной форме", однако позже удалил эту запись из своего инстаграма.

Реакция клуба

Руководство ФК "Колос" (Ковалевка) мгновенно отреагировало на событие, обнародовав официальное заявление от имени клуба и его президента Андрея Засухи. В обращении отмечается, что клуб "приносит извинения перед украинским сообществом и в частности нашими военными".

Позиция клуба относительно будущего игрока бескомпромиссна:

"На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен из команды "Колос-2" [по состоянию на 17 февраля 2026 года – прим. ред.].

Принципиальная позиция

В ФК "Колос" подчеркнули, что "принципиально осуждают любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо против кого оно направлено, а тем более против украинских военных". Представители клуба напомнили, что поддержка сил обороны Украины, включая донаты, передачу авто и обеспечение жильем для семей военных, остается их неизменным приоритетом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киевском областном ТЦК и СП сделали резонансное заявление по отношению к украинцам, которые уклоняются от службы в армии и не хотят идти воевать. В ведомстве прокомментировали информацию о нападениях на военнослужащих ТЦК в Украине и использовали достаточно эмоциональные обвинения и высказывания.



