У Київському обласному ТЦК та СП зробили резонансну заяву щодо українців, які ухиляються від служби в армії та не хочуть йти воювати. У відомстві прокоментували інформацію про напади на військовослужбовців ТЦК в Україні та використали досить емоційні звинувачення та вислови.

«Ухилянт – зрадник, ворог і вбивця»: у Київському ОТЦК зробили скандальну заяву

"272 напади на військовослужбовців ТЦК та СП здійснено з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Такі дані оприлюднила Українська правда, посилаючись на офіційну відповідь командування Сухопутних військ ЗСУ. Щодо 205 нападів тривають досудові розслідування. А станом на грудень 2025 року четверо військовослужбовців ТЦК та СП загинули під час виконання службових обовʼязків. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження", – пишуть офіційну інформацію у ТЦК.

У Київському ОТЦК наголошують, що у відомствах у більшості своїй працюють ветерани війни, які беззбройні виходять на вулиці для оповіщення населення щодо мобілізації.

"Стражденні воїни-герої, які після важких поранень та контузій потрапили до ТЦК, аби сповіщати своїх співгромадян про необхідність ставати на захист України, гинуть тепер від чиїх рук? Вони вижили у важких боях з росіянами, прорвалися крізь пекло штурмів і бомбардувань, довго лікувалися і проходили реабілітацію і все це для того, щоб злі і боягузливі ухилянти вбивали їх тепер беззбройних на рідній землі?!

Принизливі істоти, які ховаються по закутках від мобілізації, всіляко бруднять ТЦК, шукають собі виправдань в порожніх звинуваченнях влади і в безкінечному жуванні власних шмарклів в соцмережах, цей бляклий плебс, що втратив і останні вже крихти гідності, а про шляхетність і жертовність заради рідних і своєї Батьківщини він навіть і не чув — ця сіра ухилянтська маса — це вона вбиває наших героїв з ТЦК, проливає їх мученицьку кров?! Ворожі люди. Кожен з вас піде тепер на осуд суспільства. Кожен з вас залишиться в ганьбі до кінця життя і вже ніколи не матиме виправдань: ні перед українським народом, ні перед вічністю наших героїв!

Ухилянт — зрадник. Ухилянт — ворог. Ухилянт — вбивця", – емоційно висловилися у відомстві на офіційній сторінці.

Під дописом на сторінці у Фейсбук вже понад 459 коментарів. Багато хто підтримує ТЦК, а інші зазначають, що нападів на цивільне населення з боку ТЦК в декілька разів більші.

"Боти та черешеньки набігли нити, як їх притискає ТЦК. Слава ТЦК!!!. За напад на військових — саджати, а хлопцям дати дозвіл захищатись бойовою зброєю!" – пише Віталій Біленець.

Викусик Кузьменко: "Якщо в ТЦК працюють ветерани, що вже не правда, то звідки у них стільки сил затаскувати і бити здорового чоловіка. З якого фіга вони не надають документи, а відразу б'ють. Так не тільки чоловіків, а і жінок. Бо ума немає? А як на похоронах героя, стоять тцк і роздають повістки і питають у чоловіків резерв. Це що повинно бути в голові".

Detail AI: "А є відео? ТЦК ж зобов'язали носити боді камери, чому ви не виконуєте? Покажіть чи були якісь причини людям робити ці злочини. Можливо в цілях самозахисту, бо ТЦК застосовують незаконні насильницькі методи? Якщо ж це ті кляті ухилянти напали, то покажіть відео з боді камер, будь ласка".

Sanya Peppers: "Ті пацани що були на війні, ніколи не пошлють туди людину, ще й силою".

Sashko Kondratenko: "А про стражденну кров, це дійсно зашквар… стражденна кров була в Маріуполі, в Тошківці, в Авдіївці і ще в цілій купі населених пунктів, але не в тцк це точно!

Лариса Шутько: "Святими хочете зробить?Де відео з боді камер тцк чи поліції?".

Юлий Грошевыхин: "...на кого розрахована ця пропаганда!!!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про різке зростання кількості звернень громадян щодо порушення їхніх прав з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.