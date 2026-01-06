В Киевском областном ТЦК и СП сделали резонансное заявление по поводу украинцев, которые уклоняются от службы в армии и не хотят идти воевать. В ведомстве прокомментировали информацию о нападениях на военнослужащих ТЦК в Украине и использовали достаточно эмоциональные обвинения и высказывания.

«Уклонист – предатель, враг и убийца»: в Киевском ОТЦК сделали скандальное заявление

"272 нападения на военнослужащих ТЦК и СП совершено с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Такие данные обнародовала Украинская правда со ссылкой на официальный ответ командования Сухопутных войск ВСУ. В отношении 205 нападений продолжаются досудебные расследования. По состоянию на декабрь 2025 года четверо военнослужащих ТЦК и СП погибли во время исполнения служебных обязанностей. По всем фактам возбуждены уголовные производства", – пишут официальную информацию в ТЦК.

В Киевском ОТЦК отмечают, что в ведомствах в большинстве своем работают ветераны войны, которые безоружными выходят на улицы для оповещения населения о мобилизации.

"Стражденные воины-герои, которые после тяжелых ранений и контузий попали в ТЦК, чтобы извещать своих сограждан о необходимости вставать в защиту Украины, гибнут теперь от чьих рук? Они выжили в тяжелых боях с россиянами, прорвались сквозь ад штурмов и бомбежек, долго лечились и проходили реабилитацию и все это для того, чтобы злые и трусливые уклонисты убивали их теперь безоружных на родной земле?!

Унизительные существа, скрывающиеся по углам от мобилизации, всячески пачкают ТЦК, ищут себе оправданий в пустых обвинениях власти и в бесконечном жевании собственных соплей в соцсетях, этот блеклый плебс, утративший и последние уже крохи достоинства, а о благородстве и жертвенности ради родных и своей Родины он даже и не слышал – эта серая ухилянтская масса – это она убивает наших героев из ТЦК, проливает их мученическую кровь?! Вражеские люди. Каждый из вас теперь пойдет на осуждение общества. Каждый из вас останется в позоре до конца жизни и уже никогда не будет оправданий: ни перед украинским народом, ни перед вечностью наших героев!

Уклонист предатель. Уклонист — враг. Уклонист — убийца", – эмоционально высказались в ведомстве на официальной странице.

Под публикацией на странице Фейсбук уже более 459 комментариев. Многие поддерживают ТЦК, а другие отмечают, что нападения на гражданское население со стороны ТЦК в несколько раз больше.

"Боты и черешеньки набежали ныть, как их прижимает ТЦК. Слава ТЦК! За нападение на военных – сажать, а ребятам дать разрешение защищаться боевым оружием!" – пишет Виталий Биленец.

Викусик Кузьменко: "Если в ТЦК работают ветераны, что уже не правда, то откуда у них столько сил затаскивать и избивать здорового мужчину. С какого фига они не предоставляют документы, а сразу избивают. Да не только мужчин, но и женщин. Ибо ума нет? А как на похоронах героя, стоят тцк и раздают повестки и спрашивают у мужчин резерв. Это что должно быть в уме".

Detail AI: "А есть видео? ТЦК обязали носить боди камеры, почему вы не выполняете? Покажите были ли какие-то причины людям совершать эти преступления. Возможно, в целях самозащиты, потому что ТЦК применяют незаконные насильственные методы? Если же эти проклятые уклонисты напали, то покажите видео с боди камер, пожалуйста".

Sanya Peppers: "Та пацаны, которые были на войне, никогда не пошлют туда человека, еще и силой".

Sashko Kondratenko: "А о страждущей крови, это действительно зашквар… страждущая кровь была в Мариуполе, в Тошковке, в Авдеевке и еще во всей куче населенных пунктов, но не в тцк это точно!".

Лариса Шутько: "Святыми хотите сделать? Где видео с боди камер тцк или полиции?".

Юлий Грошевыхин: "...на кого рассчитана эта пропаганда!!!".

