Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев публично поддержал футболиста "Колоса-2" Даниила Колесника, ставшего участником конфликта с представителями ТЦК. Алиев заявил, что игрок поступил правильно, защитив другого человека.

«Даня, я тебя поддерживаю полностью»: Александр Алиев вступился за футболиста, ударившего сотрудника ТЦК

"Даня, я тебя поддерживаю полностью. Ты поступил правильно. Ты вступился в первую очередь за человека, у которого три ребенка", — отметил Алиев в своем обращении. Экс-футболист выразил возмущение действиями мобилизационных групп, заявив, что "эти ТЦКшники даже не разбираясь, хватают людей и засовывают их в бусики".

Отдельно Алиев обратился к президенту клуба "Колос" Андрею Засухе, критикуя решение об отчислении Колесника из команды. "Засуха, ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы. Выгонять человека или нет", — подчеркнул он. Алиев также напомнил о прошлом футболиста, в том числе о том, как Колесник вывозил людей из Тростянца Сумской области во время боевых действий: "Знаю твою ситуацию... Ты полный красавец".

Завершая свое заявление, Александр Алиев подчеркнул, что всегда будет на стороне игрока: "Даня, запомни, я с тобой и всегда буду тебя поддерживать. Слава Украине".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский футбол потряс громкий скандал с участием 24-летнего нападающего команды "Колос-2" Даниила Колесника. Игрок опубликовал в соцсетях видео, на котором он ударил мужчину в военной форме, вероятно, сотрудника ТЦК. Кроме того, были и другие видео, где спортсмен оскорбляет полицейского.

Конфликт, по предварительным данным, возник из-за мобилизации неизвестного лица. Футболист собственноручно распространил кадры, где он "ударил по лицу мужчину в военной форме", однако позже удалил эту запись из своего инстаграма.