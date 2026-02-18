Футболист Даниил Колесник на своей странице в Instagram обнародовал видео инцидента при своем участии и заявил, что не совершал нападения на представителей ТЦК. По его словам, он только вступился за человека, в отношении которого "применялись неправомерные действия".

«Не могу согласиться, чтобы прикрывались авторитетом фронта»: футболист Колесник объяснил, почему вступился за человека перед ТЦК

Спортсмен утверждает, что представители территориального центра комплектования намеренно сбили человека на автомобиле, угрожали оружием и первыми проявили агрессию. "Я не нападал, а только защищался от не спровоцированной агрессии", — подчеркнул Колесник, опровергнув информацию о том, что он якобы скрывался от правоохранителей.

Футболист добавил, что самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видеодоказательства и объяснения, после чего не был задержан. В то же время, он подчеркнул свое уважение к Вооруженным силам Украины и готовность извиниться перед воинами, если его действия кого-то оскорбили.

Однако Колесник высказал принципиальную позицию по методам работы отдельных представителей ТЦК: "Я не могу согласиться с тем, чтобы представители какого-либо органа прикрывались авторитетом фронта и использовали силу или угрозу применения оружия против безоружных граждан".

Напомним, ранее в сети распространилось видео конфликта, содержащее ненормативную лексику, где зафиксирована стычка между гражданскими лицами и людьми в военной форме.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев публично поддержал футболиста "Колоса-2" Даниила Колесника, который стал участником конфликта с представителями ТЦК. Алиев заявил, что игрок поступил правильно, защитив другого человека.

"Даня, я тебя поддерживаю полностью. Ты поступил правильно. Ты вступился в первую очередь за человека, у которого трое детей", — отметил Алиев в своем обращении. Экс-футболист выразил возмущение действиями мобилизационных групп, заявив, что "эти ТЦКшники даже не разбираясь, хватают людей и засовывают их в бусики".