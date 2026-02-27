«Тупой и инициативный — худший враг»: Берлинская предупредила о последствиях некомпетентного командования

Известная волонтер и основательница проекта "Невидимый батальон" Мария Берлинская поделилась собственными наблюдениями за более чем десятилетие войны о типологии военных и их эффективности. По ее словам, все кадры в армии можно разделить на четыре ключевые группы, каждая из которых имеет свое влияние на исход боевых действий.

Мария Берлинская. Фото из открытых источников

Первый тип – "умный и инициативный". Берлинская называет таких людей интеллектуальной основой войска, они способны организовывать работу с нуля и объединять вокруг себя людей. Второй тип — "умный, но безынициативный" — требует четкого руководства сверху, но незаменим в планировании и выполнении профессиональных задач.

Наименее полезным, но и наименее вредным волонтер считает третий тип — "тупой и безынициативный", которому следует поручать только самые простые задачи. Однако наибольшую угрозу жизням бойцов и обороноспособности страны несет четвертая категория.

"Тупой и очень инициативный – самый опасный тип командиров. Угрохать за пару недель несколько батальонов, потерять имущество на сотни миллионов, организовать "пастроение и награждение" на х*лиард людей под российскими дронами... это все к ним", — подчеркнула Берлинская.

По мнению эксперта, главная проблема таких руководителей заключается в отсутствии самокритики и чрезмерной энергии, что только умножает ошибки.

"Тупость не позволяет им осознать уровень собственной тупости. А нескончаемый энтузиазм масштабирует их идиотские решения на тысячи людей. Поэтому их нужно держать подальше от серьезных должностей и принятия решений", — резюмировала она.

Эти наблюдения, как отмечает Мария Берлинская, результат 12-летнего опыта работы в зоне боевых действий и взаимодействия с различными звеньями военного управления.

