У Кремлі заявили, що Росія пішла на "серйозні компроміси" від Трампа щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито погодилася на "серйозні компроміси" щодо війни проти України після переговорів між Дональдом Трампа та Володимиром Путіним, які відбулися у 2025 році в Анкориджі на Алясці.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров заявив, що на Алясці Росія прийняла компроміси Трампа щодо війни в Україні. Однак за словами очільника російського МЗС, хоч атмосфера переговорів між США та РФ під час саміту була позитивною, "дух Анкориджа" та досягнуті тоді домовленості почали зникати.

"В Анкориджі було досягнуто конкретного розуміння на основі пропозицій внесених президентом Трампом та його командою переговорників. Президент Путін не раз коментував, що ці пропозиції ми прийняли, зокрема і ті аспекти цих пропозицій, які для нас є вже серйозним компромісом. Ми йдемо з того, що нам було запропоновано і ми це прийняли", — сказав Лавров.

Водночас російський дипломат не уточнив, про які саме поступки йдеться, а деталі можливих домовленостей між Москвою та Вашингтоном залишаються невідомими. Також Лавров звинуватив Україну та європейські країни у спробах "переписати розуміння Анкориджа".

Нагадаємо, що саміт між США та Росією відбувся 15 серпня 2025 року в Анкориджі, де зустрілися Володимир Путіна та Дональд Трамп. Головною темою переговорів стала триваюча війна Росії проти України та можливі шляхи її завершення. Попри заяви російської сторони про певні домовленості, після зустрічі не було підписано жодних офіційних угод, а більшість деталей переговорів залишилися закритими для публіки.

