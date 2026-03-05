В Кремле заявили, что Россия пошла на "серьезные компромиссы" от Трампа по поводу войны в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы согласилась на "серьезные компромиссы" по войне против Украины после состоявшихся в 2025 году в Анкоридже на Аляске переговоров между Дональдом Трампа и Владимиром Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что на Аляске Россия приняла компромиссы Трампа по поводу войны в Украине. Однако, по словам главы российского МИД, хотя атмосфера переговоров между США и РФ во время саммита была положительной, "дух Анкориджа" и достигнутые тогда договоренности начали исчезать.

"В Анкоридже было достигнуто конкретное понимание на основе предложений внесенных президентом Трампом и его командой переговорщиков. Президент Путин не раз комментировал, что эти предложения мы приняли, в том числе и те аспекты этих предложений, которые для нас уже серьезный компромисс. Мы идем из того, что нам было предложено и мы это приняли", — сказал Лавров.

В то же время, российский дипломат не уточнил, о каких именно уступках идет речь, а детали возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном остаются неизвестными. Также Лавров обвинил Украину и европейские страны в попытках "переписать понимание Анкориджа".

Напомним, что саммит между США и Россией состоялся 15 августа 2025 года в Анкоридже, где встретились Владимир Путина и Дональд Трамп. Главной темой переговоров стала продолжающаяся война России против Украины и возможные пути ее завершения. Несмотря на заявления российской стороны об определенных договоренностях, после встречи не были подписаны никакие официальные соглашения, а большинство деталей переговоров остались закрытыми для публики.

