Война России против Украины могла бы закончиться гораздо раньше, если бы Киев получил более мощную поддержку систем противовоздушной обороны в начале полномасштабного вторжения. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью Bloomberg.

Президент Финляндии Александер Стубб. Фото из открытых источников

Александер Стубб отметил, что в первую неделю боевых действий США и Израиля против Ирана было израсходовано около 40 млрд долларов. По его словам, такая поддержка Украины в начале полномасштабного вторжения РФ могла бы стать ключевым фактором для окончания войны.

"Война в Украине, которая длится уже пятый год, могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такой же уровень поддержки противовоздушной обороны, который был развернут в регионе Персидского залива в первые семь дней войны на Ближнем Востоке", — пишет Bloomberg слова Стубба.

При этом президент Финляндии считает, что нынешняя напряженность на Ближнем Востоке может частично повлиять на ситуацию вокруг войны в Украине. По словам Стубба, из-за ударов США и Израиля по Ирану, а также ответных атак Тегерана, сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере может временно осложниться.

Кроме того, международное внимание Ближнему Востоку может также создать новые возможности для тихих дипломатических переговоров по завершению войны в Украине.

Однако финский лидер предостерег, что у конфликта в регионе есть и потенциальные риски. В частности, возможный рост мировых цен на нефть может усилить экономические возможности России, являющейся одним из крупнейших экспортеров энергоресурсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что Россия пошла на "серьезные компромиссы" от Трампа по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что французский философ Леви заявил, что Украина могла одержать победу в войне раньше.



