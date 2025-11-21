logo_ukra

Війна на Херсонщині: 44 загиблих дітей і 268 поранених – прокуратура оприлюднила оновлену статистику
commentss НОВИНИ Всі новини

Оперативні дані свідчать про масштабні злочини проти дітей у регіоні та необхідність невідворотної відповідальності винних.

21 листопада 2025, 12:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

На Херсонщині продовжують фіксувати найтяжчі наслідки війни для цивільного населення. За оперативною інформацією, у регіоні загинули 44 дитини, ще 268 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Війна на Херсонщині: 44 загиблих дітей і 268 поранених – прокуратура оприлюднила оновлену статистику

Херсонщина платить жахливу ціну війни – оприлюднено дані про загиблих і поранених дітей

За даними відомства, саме російська збройна агресія залишається ключовою загрозою життю та здоров’ю українських дітей. Обстріли населених пунктів, удари по цивільних районах та постійна небезпека на прифронтових територіях призводять до нових трагедій, які накопичуються у кримінальних провадженнях.

Правоохоронці Херсонської області від початку повномасштабного вторгнення повідомили про підозру 12 особам у шести кримінальних провадженнях, що стосуються воєнних злочинів проти дітей. П’ять обвинувальних актів уже скеровано до суду щодо семи фігурантів, одну особу засуджено.

Прокуратура наголошує: кожен випадок загибелі чи поранення неповнолітніх потребує ретельного документування та правової оцінки. Розслідування тривають, а зібрані факти мають стати підставою для покарання винних і подальшого захисту прав дітей у зоні конфлікту.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що внаслідок ворожої атаки по Тернополю у зруйнованому житловому будинку загинуло 25 людей, серед них троє дітей.

Крім того, "Коментарі" повідомляли, що кількість загиблих зросла: у Тернополі третю добу тривають рятувальні роботи на місці російського удару. Рятувальники безперервно розбирають завали. Напередодні ввечері там дістали тіла ще двох загиблих людей. Таким чином кількість жертв сягнула 28. Серед загиблих – троє дітей. Окрім того, на ранок 21 листопада відомо про 94-х травмованих, із них 18 дітей. Врятовано 46 людей, у тому числі сімох дітей. За даними ДСНС, досі немає зв’язку із 16 особами. 



