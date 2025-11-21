Війна на Херсонщині: 44 загиблих дітей і 268 поранених – прокуратура оприлюднила оновлену статистику

На Херсонщині продовжують фіксувати найтяжчі наслідки війни для цивільного населення. За оперативною інформацією, у регіоні загинули 44 дитини, ще 268 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Херсонщина платить жахливу ціну війни – оприлюднено дані про загиблих і поранених дітей

За даними відомства, саме російська збройна агресія залишається ключовою загрозою життю та здоров’ю українських дітей. Обстріли населених пунктів, удари по цивільних районах та постійна небезпека на прифронтових територіях призводять до нових трагедій, які накопичуються у кримінальних провадженнях.

Правоохоронці Херсонської області від початку повномасштабного вторгнення повідомили про підозру 12 особам у шести кримінальних провадженнях, що стосуються воєнних злочинів проти дітей. П’ять обвинувальних актів уже скеровано до суду щодо семи фігурантів, одну особу засуджено.

Прокуратура наголошує: кожен випадок загибелі чи поранення неповнолітніх потребує ретельного документування та правової оцінки. Розслідування тривають, а зібрані факти мають стати підставою для покарання винних і подальшого захисту прав дітей у зоні конфлікту.

