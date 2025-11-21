Война в Херсонской области: 44 погибших детей и 268 раненых - прокуратура обнародовала обновленную статистику

В Херсонской области продолжают фиксировать тяжелые последствия войны для гражданского населения. По оперативной информации, в регионе погибли 44 ребенка, еще 268 несовершеннолетних получили ранения разной степени. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Херсонщина платит ужасную цену войны – обнародованы данные о погибших и раненых детях

По данным ведомства, именно российская вооруженная агрессия остается ключевой угрозой для жизни и здоровья украинских детей. Обстрелы населенных пунктов, удары по гражданским районам и постоянная опасность на прифронтовых территориях приводят к новым трагедиям, которые скапливаются в уголовных производствах.

Правоохранители Херсонской области с начала полномасштабного вторжения сообщили о подозрении 12 лицам в шести уголовных производствах, касающихся военных преступлений против детей. Пять обвинительных актов уже направлены в суд по семи фигурантам, один человек осужден.

Прокуратура отмечает: каждый случай гибели или ранения несовершеннолетних нуждается в тщательном документировании и правовой оценке. Расследования продолжаются, а собранные факты должны быть основанием для наказания виновных и дальнейшей защиты прав детей в зоне конфликта.

