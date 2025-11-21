logo

Война в Херсонской области: 44 погибших детей и 268 раненых - прокуратура обнародовала обновленную статистику
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Херсонской области: 44 погибших детей и 268 раненых - прокуратура обнародовала обновленную статистику

Оперативные данные свидетельствуют о масштабных преступлениях против детей в регионе и необходимости неотвратимой ответственности виновных.

21 ноября 2025, 12:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Херсонской области продолжают фиксировать тяжелые последствия войны для гражданского населения. По оперативной информации, в регионе погибли 44 ребенка, еще 268 несовершеннолетних получили ранения разной степени. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Херсонщина платит ужасную цену войны – обнародованы данные о погибших и раненых детях

По данным ведомства, именно российская вооруженная агрессия остается ключевой угрозой для жизни и здоровья украинских детей. Обстрелы населенных пунктов, удары по гражданским районам и постоянная опасность на прифронтовых территориях приводят к новым трагедиям, которые скапливаются в уголовных производствах.

Правоохранители Херсонской области с начала полномасштабного вторжения сообщили о подозрении 12 лицам в шести уголовных производствах, касающихся военных преступлений против детей. Пять обвинительных актов уже направлены в суд по семи фигурантам, один человек осужден.

Прокуратура отмечает: каждый случай гибели или ранения несовершеннолетних нуждается в тщательном документировании и правовой оценке. Расследования продолжаются, а собранные факты должны быть основанием для наказания виновных и дальнейшей защиты прав детей в зоне конфликта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что в результате вражеской атаки по Тернополю в разрушенном жилом доме погибли 25 человек, среди них трое детей.

Кроме того, "Комментарии" сообщали , что количество погибших возросло: в Тернополе третьи сутки продолжаются спасательные работы на месте российского удара. Спасатели непрерывно разбирают завалы. Накануне вечером там извлекли тела еще двух погибших людей. Таким образом, количество жертв достигло 28. Среди погибших – трое детей. Кроме того, на утро 21 ноября известно о 94 травмированных, из них 18 детей. Спасены 46 человек, в том числе семь детей. По данным ГСЧС, до сих пор нет связи с 16 людьми.



