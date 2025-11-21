Кількість загиблих зросла: у Тернополі третю добу тривають рятувальні роботи на місці російського удару



















У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку на вулиці Стуса.

Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі. Фото: з відкритих джерел

Рятувальники безперервно розбирають завали. Напередодні ввечері там дістали тіла ще двох загиблих людей. Таким чином кількість жертв сягнула 28. Про це повідомили у ДСНС.

Серед загиблих – троє дітей. Окрім того, на ранок 21 листопада відомо про 94-х травмованих, із них 18 дітей. Врятовано 46 людей, у тому числі сімох дітей. За даними ДСНС, досі немає зв’язку із 16 особами.

"Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою. Загальна площа робіт становить близько 1050 м. кв. Станом на 7 ранку вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника", — йдеться у повідомленні.

За словами міського голови Сергія Надала, всім мешканцям зруйнованих 123-х квартир місцева влада виплатить першу допомогу — 15 тисяч гривень на оренду житла. Виплату планували розпочати вже сьогодні.

"Пошкоджено 1112 вікон та 49 балконів. Ми централізовано закуповуємо всі вікна за кошти бюджету. Плануємо завершити встановлення протягом тижня. Документи: У штабі школи №27 працюють паспортні підрозділи, юстиція. Тут можна подати заяву на відновлення", — зазначив Надал.

Міський голова також запевнив, що місто забезпечує повністю за рахунок бюджету всі ритуальні послуги для родин загиблих.

Нагадаємо, як писав портал "Коментарі", 20-річний Богдан Кобель, якого рятувальники дістали з-під завалів після російського ракетного удару по Тернополю, нині перебуває у лікарні.

Стан хлопця медики оцінюють як середньої тяжкості, але стабільний. Його вже перевели з реанімації до травматологічного відділення. У Богдана — численні переломи та струс мозку, однак він при тямі та контактує з лікарями.