У Тернополі рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, де внаслідок російської агресії було зруйновано житлову багатоповерхівку. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України.

У Тернополі деякі люди вийшли на зв’язок: що відомо

Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги.

За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці.

Аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що усю ніч рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Було невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук продовжується. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський станом на ранок.

До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей.

"Мої співчуття рідним і близьким. Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські – дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", – наголосив Володимир Зеленський.