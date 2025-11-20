logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно

Количество людей, которых нужно разыскать в Тернополе, уменьшилось до 14

20 ноября 2025, 19:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Тернополе спасатели продолжают работать на месте трагедии, где в результате российской агрессии была разрушена жилая многоэтажка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно

В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно

Работы не прекращаются ни днем, ни ночью: специалисты метр за метром обследуют завалы в поисках людей, которые могут нуждаться в помощи.

По уточненным данным, количество лиц, не выходивших на связь, уменьшилось до 14. Шесть жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении и сейчас находятся в безопасности.

Аварийно-спасательные работы продолжаются и будут продолжаться, пока спасатели не убедятся, что под обломками не осталось ни одного человека.

В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно - фото 2
В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно - фото 2
В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно - фото 2
В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно - фото 2
В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно - фото 2
В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно - фото 2
В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно - фото 2
В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что всю ночь спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Было неизвестно о местонахождении 22 человек – их поиск продолжается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по состоянию на утро.

К работам привлечены более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленных конструкций. Это усложняет поиск. По состоянию на данный момент известно о 26 погибших, и среди них трое детей.

"Мои соболезнования родным и близким. Я благодарю всех наших людей, которые работают на месте почти сутки непрерывно. Спасатели, медики, полицейские – спасибо каждому и каждой. Очень важно, что в такие тяжелые дни, несмотря на все атаки России, весь террор наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь", — отметил президент.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости