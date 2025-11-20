В Тернополе спасатели продолжают работать на месте трагедии, где в результате российской агрессии была разрушена жилая многоэтажка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Тернополе некоторые люди вышли на связь: что известно

Работы не прекращаются ни днем, ни ночью: специалисты метр за метром обследуют завалы в поисках людей, которые могут нуждаться в помощи.

По уточненным данным, количество лиц, не выходивших на связь, уменьшилось до 14. Шесть жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении и сейчас находятся в безопасности.

Аварийно-спасательные работы продолжаются и будут продолжаться, пока спасатели не убедятся, что под обломками не осталось ни одного человека.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что всю ночь спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Было неизвестно о местонахождении 22 человек – их поиск продолжается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по состоянию на утро.

К работам привлечены более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленных конструкций. Это усложняет поиск. По состоянию на данный момент известно о 26 погибших, и среди них трое детей.

"Мои соболезнования родным и близким. Я благодарю всех наших людей, которые работают на месте почти сутки непрерывно. Спасатели, медики, полицейские – спасибо каждому и каждой. Очень важно, что в такие тяжелые дни, несмотря на все атаки России, весь террор наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь", — отметил президент.