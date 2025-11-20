Усю ніч рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук продовжується. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський станом на ранок.

Під завалами у Тернополі шукають десятки людей: що відомо

До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей.

"Мої співчуття рідним і близьким. Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські – дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – РФ. Про це офіційно заявили в Повітряних Силах ЗСУ.

Наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.