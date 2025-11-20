Всю ночь спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Неизвестно о местонахождении 22 человек – их поиск продолжается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по состоянию на утро.

Под завалами в Тернополе ищут десятки людей: что известно

К работам привлечены более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленных конструкций. Это усложняет поиск. По состоянию на данный момент известно о 26 погибших, и среди них трое детей.

"Мои соболезнования родным и близким. Я благодарю всех наших людей, которые работают на месте почти сутки непрерывно. Спасатели, медики, полицейские – спасибо каждому и каждому. Важно, что в такие тяжелые дни, несмотря на все атаки России, весь террор наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь ", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья"), 4-х Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка"). Районы пусков – Вологодская и Астраханская области – РФ. Об этом официально заявили в воздушных силах ВСУ.

Правоохранители изучают обломки российских крылатых ракет, чтобы установить и задокументировать очередной террористический акт россиян против мирного населения Украины.