Число погибших возросло: в Тернополе третьи сутки продолжаются спасательные работы на месте российского удара

Поисково-спасательные работы в Тернополе. Фото: из открытых источников

Спасатели непрерывно разбирают завалы. Накануне вечером там извлекли тела еще двух погибших людей. Таким образом, количество жертв достигло 28. Об этом сообщили в ГСЧС.

Среди погибших – трое детей. Кроме того, на утро 21 ноября известно о 94 травмированных, из них 18 детей. Спасены 46 человек, в том числе семь детей. По данным ГСЧС, до сих пор нет связи с 16 лицами.

"Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5–6 этажей, обследуя каждый метр – руками, инструментами, техникой. Общая площадь работ составляет около 1050 кв. По состоянию на 7 утра вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора. К ликвидации последствий привлечены 52 единицы техники и 181 спасателя", — говорится в сообщении.

По словам городского головы Сергея Надала, всем жителям разрушенных 123 квартир местные власти выплатят первую помощь — 15 тысяч гривен на аренду жилья. Выплату планировали начать уже сегодня.

"Повреждено 1112 окон и 49 балконов. Мы централизованно закупаем все окна на средства бюджета. Планируем завершить установку в течение недели. Документы: В штабе школы №27 работают паспортные подразделения, юстиция. Здесь можно подать заявление на восстановление", – отметил Надал.

Мэр также заверил, что город обеспечивает полностью за счет бюджета все ритуальные услуги для семей погибших.

Напомним, как писал портал "Комментарии", 20-летний Богдан Кобель, которого спасатели достали из-под завалов после российского ракетного удара по Тернополю, находится в больнице.

Состояние парня медики оценивают как средней тяжести, но стабильное. Его уже перевели из реанимации в травматологическое отделение. У Богдана — многочисленные переломы и сотрясение мозга, однако он в сознании и контактирует с врачами.