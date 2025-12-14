Вирішальна зустріч для України: чи буде припинення війни до кінця року

14 грудня у Берліні стартують переговори, які можуть стати переломним моментом у спробах завершити війну Росії проти України до кінця 2025 року. До німецької столиці прибули спеціальний посланець США Стів Віткофф і радник американського президента Джаред Кушнер, а згодом і президент України Володимир Зеленський. Вашингтон відкрито сигналізує, що час для спроби закінчення війни спливає.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Агентство Associated Press повідомило про прибуття до Німеччини американської делегації на чолі зі Стівом Вітккофом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Інформацію про візит президента України підтвердили в його пресслужбі. Зустрічі відбуваються на тлі активізації дипломатичних зусиль США, які прагнуть узгодити рамки мирної угоди до завершення року.

За даними The Wall Street Journal, ця зустріч розглядається як критично важлива, оскільки адміністрація Дональда Трампа наполягає на припинення війни з Росією вже до кінця 2025 року.

"Зустріч має вирішальне значення, оскільки Білий дім наполягає на укладенні угоди про припинення війни з Росією до кінця року", — пише видання.

У матерілі вказано, що направлення Віткоффа до Берліна свідчить про прискорення дипломатичного тиску США, спрямованого на зменшення розбіжностей між Києвом і Вашингтоном щодо параметрів американського мирного плану. Упродовж неділі та понеділка американський спецпосланець також проведе переговори з представниками Франції, Великої Британії та Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що особисто зустрінеться зі Стівом Віткоффом у межах серії переговорів у Берліні. Президент наголосив, що головною темою стане політична угода, яка може закласти основу для завершення війни.

"Найголовніше. Я зустрінуся з посланцями президента Трампа, а також відбудуться зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами, щодо основ миру — політичної угоди для завершення війни", — заявив Зеленський.

Німеччина, зі свого боку, ще в суботу повідомила, що прийматиме американську та українську делегації для переговорів щодо можливого припинення вогню напередодні ширшого саміту за участю європейських лідерів.

За інформацією джерел WSJ, до перемовин у Берліні долучаться президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

