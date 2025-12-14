Решающая встреча для Украины: будет ли прекращение войны до конца года

14 декабря в Берлине стартуют переговоры, которые могут оказаться переломным моментом в попытках завершить войну России против Украины до конца 2025 года. В немецкую столицу прибыли специальный посланник США Стив Виткофф и советник американского президента Джаред Кушнер, а затем и президент Украины Владимир Зеленский. Вашингтон открыто сигнализирует, что время для попытки окончания войны истекает.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Агентство Associated Press сообщило о прибытии в Германию американской делегации во главе со Стивом Виткофом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Информацию о визите президента Украины подтвердили в его пресс-службе. Встречи проходят на фоне активизации дипломатических усилий США, стремящихся согласовать рамки мирного соглашения до конца года.

По данным The Wall Street Journal, эта встреча рассматривается как критически важная, поскольку администрация Дональда Трампа настаивает на прекращении войны с Россией уже к концу 2025 года.

"Встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом настаивает на заключении соглашения о прекращении войны с Россией до конца года", – пишет издание.

В материале указано, что направление Виткоффа в Берлин свидетельствует об ускорении дипломатического давления США, направленного на уменьшение разногласий между Киевом и Вашингтоном по параметрам американского мирного плана. В течение воскресенья и понедельника американский спецпосланник также проведет переговоры с представителями Франции, Великобритании и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что лично встретится со Стивом Виткоффом в рамках серии переговоров в Берлине. Президент подчеркнул, что главной темой станет политическое соглашение, которое может заложить основой для завершения войны.

"Самое главное. Я встречусь с посланниками президента Трампа, а также состоятся встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами, по поводу основ мира — политического соглашения для завершения войны", — заявил Зеленский.

Германия, со своей стороны, еще в субботу сообщила, что будет принимать американскую и украинскую делегации для переговоров о возможном прекращении огня в преддверии более широкого саммита с участием европейских лидеров.

По информации источников WSJ, к переговорам в Берлине присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский указал на уступку Украины для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что эксперт назвал единственный шанс для Украины выйти из войны.