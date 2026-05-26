Виїжджати з Києва чи ні: що думають в Раді про удари по столиці

Народний депутат Кучеренко про масовані обстріли Києва

26 травня 2026, 16:51
У понеділок, 25 травня, в МЗС РФ попередили про початок системних обстрілів Києва. Поінформували про це навіть американську сторону, нібито закликавши евакуювати дипломатичний корпус та громадян США. 

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Виїжджати чи не виїжджати з Києва, за словами народного депутата Олексія Кучеренка, головне питання не в цьому. За його словами, важко спрогнозувати, чи зможуть росіяни за місяць атак зробити Київ непридатним для життя. Нардеп переконаний, що це питання варто розглядати з іншого ракурсу. 

Абсолютно зрозуміло, зазначив нардеп, що ключова мета ворога залякувати українців і в першу чергу киян, застосовуючи ракетні, дронові атаки та психологічний тиск. Політик пояснив, що Росії потрібно, щоб в Києві були невдоволення, хаос і протести. При цьому народний депутат зазначив, що громадяни мають вже досвід обстрілів і можуть зробити певний аналіз сили, наслідків ударів, чи є вони настільки критичними. 

“Тут же не просто стоїть питання — виїхати з Києва чи не виїхати, як інколи це намагаються перекрутити — мовляв “чого ви там бідкаєтеся, їдьте з Києва”. Тут мова взагалі, що чи здатні вони дестабілізувати ситуацію в столиці для того, щоб тут вона стала некерованою. Я не думаю, що це реалістичний сценарій, хоча руйнації масштабні”, — зауважив політик. 

За його словами, пожежі в Києві — це дійсно радісна картинка для росіян, і вони дійсно радіють.

“А що катастрофічного там відбулось? Зрозуміло, два загиблих — погано, дуже погано, співчуваємо. Багато поранених — сім-вісім десятків — скло розліталося, ударна хвиля вибивала вікна. І це я розумію. Але сказати, що Київ паралізований, ні. Тому, мені здається, цей сценарій, вони скоріше своїм громадянам продають для того, щоб виправдати оце захоплення Києва “за три дні”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у ЦПД заявили про погрози ударів по Києву.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=H43gld-stOk&t=267s
