Виїжджати з Києва чи ні: що думають в Раді про удари по столиці

Кречмаровская Наталия
У понеділок, 25 травня, в МЗС РФ попередили про початок системних обстрілів Києва. Поінформували про це навіть американську сторону, нібито закликавши евакуювати дипломатичний корпус та громадян США.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Виїжджати чи не виїжджати з Києва, за словами народного депутата Олексія Кучеренка, головне питання не в цьому. За його словами, важко спрогнозувати, чи зможуть росіяни за місяць атак зробити Київ непридатним для життя. Нардеп переконаний, що це питання варто розглядати з іншого ракурсу.
Абсолютно зрозуміло, зазначив нардеп, що ключова мета ворога залякувати українців і в першу чергу киян, застосовуючи ракетні, дронові атаки та психологічний тиск. Політик пояснив, що Росії потрібно, щоб в Києві були невдоволення, хаос і протести. При цьому народний депутат зазначив, що громадяни мають вже досвід обстрілів і можуть зробити певний аналіз сили, наслідків ударів, чи є вони настільки критичними.
За його словами, пожежі в Києві — це дійсно радісна картинка для росіян, і вони дійсно радіють.
