Виїжджати з Києва чи ні: що думають в Раді про удари по столиці

У понеділок, 25 травня, в МЗС РФ попередили про початок системних обстрілів Києва. Поінформували про це навіть американську сторону, нібито закликавши евакуювати дипломатичний корпус та громадян США.

Виїжджати чи не виїжджати з Києва, за словами народного депутата Олексія Кучеренка, головне питання не в цьому. За його словами, важко спрогнозувати, чи зможуть росіяни за місяць атак зробити Київ непридатним для життя. Нардеп переконаний, що це питання варто розглядати з іншого ракурсу.

Абсолютно зрозуміло, зазначив нардеп, що ключова мета ворога залякувати українців і в першу чергу киян, застосовуючи ракетні, дронові атаки та психологічний тиск. Політик пояснив, що Росії потрібно, щоб в Києві були невдоволення, хаос і протести. При цьому народний депутат зазначив, що громадяни мають вже досвід обстрілів і можуть зробити певний аналіз сили, наслідків ударів, чи є вони настільки критичними.

“Тут же не просто стоїть питання — виїхати з Києва чи не виїхати, як інколи це намагаються перекрутити — мовляв “чого ви там бідкаєтеся, їдьте з Києва”. Тут мова взагалі, що чи здатні вони дестабілізувати ситуацію в столиці для того, щоб тут вона стала некерованою. Я не думаю, що це реалістичний сценарій, хоча руйнації масштабні”, — зауважив політик.

За його словами, пожежі в Києві — це дійсно радісна картинка для росіян, і вони дійсно радіють.

“А що катастрофічного там відбулось? Зрозуміло, два загиблих — погано, дуже погано, співчуваємо. Багато поранених — сім-вісім десятків — скло розліталося, ударна хвиля вибивала вікна. І це я розумію. Але сказати, що Київ паралізований, ні. Тому, мені здається, цей сценарій, вони скоріше своїм громадянам продають для того, щоб виправдати оце захоплення Києва “за три дні”, — підсумував народний депутат.

