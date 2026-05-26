Уезжать из Киева или нет: что думают в Раде об ударах по столице

Народный депутат Кучеренко о массированных обстрелах Киева

26 мая 2026, 16:51
Кречмаровская Наталия

В понедельник, 25 мая, в МИДе РФ предупредили о начале системных обстрелов Киева. Проинформировали об этом даже американскую сторону, якобы призвав эвакуировать дипломатический корпус и граждан США.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Уезжать или не уезжать из Киева, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, главный вопрос не в этом. По его словам, трудно спрогнозировать, смогут ли россияне через месяц атак сделать Киев непригодным для жизни. Нардеп убежден, что этот вопрос следует рассматривать в другом ракурсе.

Совершенно ясно, отметил нардеп, что ключевая цель врага запугивать украинцев и в первую очередь киевлян, применяя ракетные, дроновые атаки и психологическое давление. Политик объяснил, что России нужно, чтобы в Киеве были недовольство, хаос и протесты. При этом народный депутат отметил, что граждане уже имеют опыт обстрелов и могут сделать определенный анализ силы, последствий ударов, являются ли они столь критическими.

"Тут же не просто стоит вопрос — выехать из Киева или не уехать, как иногда это пытаются извратить — мол "чего вы там жалуетесь, езжайте из Киева". Здесь речь вообще, что способны ли они дестабилизировать ситуацию в столице для того, чтобы здесь она стала неуправляемой. Я не думаю, что это реалистический сценарий, хотя разрушения масштабны”, — заметил политик.

По его словам, пожары в Киеве – это действительно радостная картинка для россиян, и они действительно радуются.

"А что катастрофического там произошло? Разумеется, два погибших — плохо, очень плохо, сочувствуюем. Многие раненые — семь-восемь десятков — стекло разлеталось, ударная волна выбивала окна. И это я понимаю. Но сказать, что Киев парализован, нет. Поэтому, мне кажется, этот сценарий они скорее своим гражданам продают для того, чтобы оправдать этот захват Киева "за три дня", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ЦПД заявили об угрозах ударов по Киеву.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H43gld-stOk&t=267s
