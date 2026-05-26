Уезжать из Киева или нет: что думают в Раде об ударах по столице

Кречмаровская Наталия
В понедельник, 25 мая, в МИДе РФ предупредили о начале системных обстрелов Киева. Проинформировали об этом даже американскую сторону, якобы призвав эвакуировать дипломатический корпус и граждан США.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Уезжать или не уезжать из Киева, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, главный вопрос не в этом. По его словам, трудно спрогнозировать, смогут ли россияне через месяц атак сделать Киев непригодным для жизни. Нардеп убежден, что этот вопрос следует рассматривать в другом ракурсе.
Совершенно ясно, отметил нардеп, что ключевая цель врага запугивать украинцев и в первую очередь киевлян, применяя ракетные, дроновые атаки и психологическое давление. Политик объяснил, что России нужно, чтобы в Киеве были недовольство, хаос и протесты. При этом народный депутат отметил, что граждане уже имеют опыт обстрелов и могут сделать определенный анализ силы, последствий ударов, являются ли они столь критическими.
По его словам, пожары в Киеве – это действительно радостная картинка для россиян, и они действительно радуются.
