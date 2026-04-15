Відступати нікуди: нардепи про нову тактику Путіна проти України

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Сьогодні російські війська тримають українців у напрузі — були пуски великої кількості ударних дронів, імітаційні пуски крилатих ракет бортами стратегічної авіації. Ближче до вечора ворог здійснив пуски “Калібрів” та нові пуски чи імітаційні з літаків. Навіть попереджали про загрозу застосування “Орєшніка”.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський зазначив, судячи з повідомлень моніторингових каналів, попереду непростий вечір для всієї нашої країни.
Щодо не дати себе залякати народний депутат зауважив, що ворогу це не вдалося за чотири роки, не вдасться і сьогодні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська на початку квітня завершили підготовку до нового масованого обстрілу України. Моніторингові канали попередили, що у планах Кремля знову застосувати їхню “супер ракету Орєшнік”. Портал запитав у штучного інтелекту, наскільки високий відсоток використання цієї зброї.
Чат-боти, на основі інформації в мережі інтернет, спрогнозували вірогідність застосування “Орєшніка”. У висновку прогнози чат-ботів дещо розійшлися — від 60% до низької ймовірності запуску по Україні ракети “Орєшнік”. Загалом зазначали, що Путін використовує “суперзброю” для тиску та залякувань.