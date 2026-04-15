Відступати нікуди: нардепи про нову тактику Путіна проти України

Сьогодні російські війська тримають українців у напрузі — були пуски великої кількості ударних дронів, імітаційні пуски крилатих ракет бортами стратегічної авіації. Ближче до вечора ворог здійснив пуски “Калібрів” та нові пуски чи імітаційні з літаків. Навіть попереджали про загрозу застосування “Орєшніка”.

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, судячи з повідомлень моніторингових каналів, попереду непростий вечір для всієї нашої країни.

“РФ мало намагатися нас убити, вона явно має намір нас залякати, звідси атака не вночі, коли всі сплять, а ввечері, коли всі напружено стежать за новинами. Не дайте себе вбити, ось те, що хотілося б сказати кожному, будьте в тих місцях, які вважаєте безпечними, якщо така можливість є”, — порадив громадянам політик.

Щодо не дати себе залякати народний депутат зауважив, що ворогу це не вдалося за чотири роки, не вдасться і сьогодні.

“Немає сенсу боятися, коли відступати нема куди”, — підсумував нардеп.

Чат-боти, на основі інформації в мережі інтернет, спрогнозували вірогідність застосування “Орєшніка”. У висновку прогнози чат-ботів дещо розійшлися — від 60% до низької ймовірності запуску по Україні ракети “Орєшнік”. Загалом зазначали, що Путін використовує “суперзброю” для тиску та залякувань.