Відступати нікуди: нардепи про нову тактику Путіна проти України
НОВИНИ

Відступати нікуди: нардепи про нову тактику Путіна проти України

Народний депутат Бужанський зазначив, що Росії не вдасться залякати українців

15 квітня 2026, 19:46
Кречмаровская Наталия

Сьогодні російські війська тримають українців у напрузі — були пуски великої кількості ударних дронів, імітаційні пуски крилатих ракет бортами стратегічної авіації. Ближче до вечора ворог здійснив пуски “Калібрів” та нові пуски чи імітаційні з літаків. Навіть попереджали про загрозу застосування “Орєшніка”.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, судячи з повідомлень моніторингових каналів, попереду непростий вечір для всієї нашої країни.

“РФ мало намагатися нас убити, вона явно має намір нас залякати, звідси атака не вночі, коли всі сплять, а ввечері, коли всі напружено стежать за новинами. Не дайте себе вбити, ось те, що хотілося б сказати кожному, будьте в тих місцях, які вважаєте безпечними, якщо така можливість є”, — порадив громадянам політик. 

Щодо не дати себе залякати народний депутат зауважив, що ворогу це не вдалося за чотири роки, не вдасться і сьогодні.

“Немає сенсу боятися, коли відступати нема куди”, — підсумував нардеп.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська на початку квітня завершили підготовку до нового масованого обстрілу України. Моніторингові канали попередили, що у планах Кремля знову застосувати їхню “супер ракету Орєшнік”. Портал запитав у штучного інтелекту, наскільки високий відсоток використання цієї зброї.

Чат-боти, на основі інформації в мережі інтернет, спрогнозували вірогідність застосування “Орєшніка”. У висновку прогнози чат-ботів дещо розійшлися — від 60% до низької ймовірності запуску по Україні ракети “Орєшнік”. Загалом зазначали, що Путін використовує “суперзброю” для тиску та залякувань.



Джерело: https://t.me/MaxBuzhanskiy/20954
