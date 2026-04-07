Путін готує мега руйнівний удар по Україні: яка вірогідність застосування “Орєшніка”

Російські війська завершили підготовку до нового масованого обстрілу України. Моніторингові канали попередили, що у планах Кремля знову застосувати їхню “супер ракету Орєшнік”. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, наскільки високий відсоток використання цієї зброї.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Grok вважає реалістичною оцінкою ймовірності найближчим часом — протягом 1-2 тижнів — 40- 60%. Це моя суб’єктивна оцінка на основі відкритих джерел станом на 7 квітня 2026 року. Точних “відсотків” ніхто офіційно не дає, бо це розвідувальна інформація, а не математика, пояснив чат-бот.

У висновку — загроза реальна і вища, ніж середня, особливо для заходу та Києва.

Чат-бот Chat GPT зазначає, що дати точний відсоток неможливо — для цього немає підтверджених даних ні про сам “Орєшнік”, ні про наміри його застосування.

Якщо говорити чесно й обережно, то назва “Орєшнік” не має чітко підтвердженого статусу в відкритих джерелах. Військові рішення такого рівня не прогнозуються у вигляді точних відсотків навіть розвідками у публічному полі.

Чат-бот Deepseek також не зміг визначити точний відсоток вірогідності цього удару — через брак прямих доказів та суперечливість наявної інформації.

Зазначив, що оскільки після січневого удару по Львову пройшло вже кілька місяців, деякі прогнози щодо “шестимісячної паузи” можуть втрачати актуальність. Тож попри всі застереження, зараз ймовірність удару справді оцінюється як вища, ніж ще місяць-два тому.

Чат-бот Gemini зазначив, що визначити точний “відсоток” вірогідності удару — завдання складне навіть для розвідок, оскільки це залежить від політичних рішень Кремля. Проте, спираючись на дані станом на квітень 2026 року, можна окреслити загальну картину ризиків.

Ймовірність імітації (психологічного тиску) — висока. РФ продовжуватиме використовувати загрозу пуску для створення паніки та тиску на партнерів України.

Ймовірність реального удару — від низької до помірної. Вона зростає у моменти серйозних ескалацій або “символічних” дат, але стримується дефіцитом самих ракет.

У висновку прогнози чат-ботів дещо розійшлися — від 60% до низької ймовірності запуску по Україні ракети “Орєшнік”.

