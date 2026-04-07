Три українські міста під загрозою знищення: Путін готує удар мегапотужною ракетою

Російські окупаційні сили готують новий удар по території України, використовуючи балістичні ракети середньої дальності комплексу "Орєшнік". Про це повідомляють спеціалізовані моніторингові канали, що відстежують діяльність Збройних сил РФ та пересування озброєння.

За даними спостерігачів, на полігоні "Капустин Яр" у Астраханській області Росії вже завершено підготовку двох ракет комплексу. Вони повністю споряджені та готові до пуску у будь-який момент, що створює підвищену загрозу для населених пунктів України. Ці ракети мають середню дальність і можуть вражати стратегічно важливі об’єкти на великій відстані.

Фахівці з моніторингу зазначають, що застосування "Орєшніка" може відбутися під час масованої ракетної атаки або як елемент оперативного удару одразу після неї. Таким чином, ворог може спробувати завдати шкоди ключовим містам країни. Серед потенційних цілей аналітики називають Львів, Київ та Старокостянтинів, де розташовані важливі інфраструктурні та військові об’єкти.

Монітори також наголошують на важливості збереження особистої безпеки. Громадянам радять уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги, мати напоготові захисні засоби та не ігнорувати офіційні попередження від органів влади. У разі загрози удару важливо дотримуватися правил цивільного захисту та перебувати у безпечних укриттях.

