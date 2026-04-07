Шанси на відновлення майже на нулю: Україна позбавила РФ ресурсу для нещадних атак

Сили оборони України завдали влучного удару по російському фрегату "Адмірал Макаров", фактично виводячи з ладу останні активні одиниці Чорноморського флоту РФ. Про це у прямому ефірі Radio NV розповів військовий експерт і засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

За його словами, корабель перебував у порту Новоросійськ, де був обмежений у рухах через бонові та мінні загородження. Російська сторона боялася атак морських дронів, проте український удар прийшов з повітряного дрона, оснащеного потужною боєголовкою.

"Це був дрон Fire Point із боєголовкою вагою 105 кг. Він потрапив точно в систему запуску ракет", – зазначив Нарожний, підкресливши високоточність атаки.

Експерт пояснив, що пошкодження системи запуску "Калібрів" на кораблі практично робить його непридатним до використання. Враховуючи відсутність на портових базах Новоросійська потужностей для серйозного ремонту, відновлення фрегата видається майже неможливим.

"Шанси повернути цей корабель у стрій близькі до нуля", — каже експерт.

Цей факт має стратегічне значення для українських захисників. Нарожний наголосив, що хоча Росія може продовжувати виробництво ракет "Калібр", наразі запускати їх із Чорного моря просто нема з чого.

"Ракети "Калібр" можна запускати не лише з морських платформ, але й з наземних баз чи навіть з повітря. Проте поки що таких запусків зафіксовано не було", – уточнив експерт, додавши, що удар по "Адміралу Макарову" серйозно обмежує потенціал флоту РФ у регіоні.

