Шансы на восстановление почти на нулю: Украина лишила РФ ресурса для беспощадных атак

Силы обороны Украины нанесли точный удар по российскому фрегату "Адмирал Макаров", фактически выводя из строя последние активные единицы Черноморского флота РФ. Об этом в прямом эфире Radio NV рассказал военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Фото: из открытых источников

По его словам, корабль находился в порту Новороссийск, где был ограничен в движениях из-за боновых и минных заграждений. Российская сторона боялась атак морских дронов, однако украинский удар пришел с воздушного дрона, оснащенного мощной боеголовкой.

"Это был дрон Fire Point с боеголовкой весом 105 кг. Он попал точно в систему запуска ракет", – отметил Нарожный, подчеркнув высокоточность атаки.

Эксперт пояснил, что повреждение системы запуска "Калибров" на корабле практически делает его непригодным к использованию. Учитывая отсутствие на портовых базах новороссийских мощностей для серьезного ремонта, восстановление фрегата кажется почти невозможным.

"Шансы вернуть этот корабль в строй близки к нулю", – говорит эксперт.

Этот факт имеет стратегическое значение для украинских защитников. Нарожный отметил, что хотя Россия может продолжать производство ракет "Калибр", сейчас запускать их из Черного моря просто не из чего.

"Ракеты "Калибр" можно запускать не только с морских платформ, но и с наземных баз или даже с воздуха. Однако пока таких запусков зафиксировано не было", — уточнил эксперт, добавив, что удар по "Адмиралу Макарову" серьезно ограничивает потенциал флота РФ в регионе.

Портал "Комментарии" уже писал , что начало апреля ознаменовался неожиданными перемещениями российских войск на южном фронте Украины. Если первая половина прошлой недели соответствовала типовому ежемесячному графику опрокидывания сил и демонстрировала замедление активности по всем направлениям, то со 2 апреля фиксируется значительно больший объем передвижений из Донецка через Мариуполь на Запорожское направление, заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.