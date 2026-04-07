Три украинских города под угрозой уничтожения: Путин готовит удар мегамощной ракетой

Российские оккупационные силы готовят новый удар по территории Украины, используя баллистические ракеты средней дальности комплекса "Орешник". Об этом сообщают специализированные мониторинговые каналы, отслеживающие деятельность вооруженных сил РФ и передвижение вооружения.

По данным наблюдателей, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области России уже завершена подготовка двух ракет комплекса. Они полностью снаряжены и готовы к пуску в любой момент, что создает повышенную угрозу населенным пунктам Украины. Эти ракеты имеют среднюю дальность и могут поражать стратегически важные объекты на большом расстоянии.

Специалисты по мониторингу отмечают, что применение Орешника может произойти во время массированной ракетной атаки или как элемент оперативного удара сразу после нее. Таким образом, враг может попытаться нанести ущерб ключевым городам страны. Среди потенциальных целей аналитики называют Львов, Киев и Староконстантинов, где находятся важные инфраструктурные и военные объекты.

Мониторы также отмечают важность сохранения личной безопасности. Гражданам советуют внимательно следить за сигналами воздушной тревоги, иметь готовые защитные средства и не игнорировать официальные предупреждения от органов власти. В случае угрозы удара важно соблюдать правила гражданской защиты и находиться в безопасных укрытиях.

Портал "Комментарии" уже писал, что Силы обороны Украины нанесли точный удар по российскому фрегату "Адмирал Макаров", фактически выводя из строя последние активные единицы Черноморского флота РФ. Об этом в прямом эфире Radio NV рассказал военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.