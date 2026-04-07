Российские войска завершили подготовку к новому массированному обстрелу Украины. Мониторинговые каналы предупредили, что в планах Кремля снова применить их "супер ракету Орешник". Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, насколько высок процент использования этого оружия.

Чат-бот Grok считает реалистичной оценкой вероятности в ближайшее время – в течение 1-2 недель – 40-60%. Это моя субъективная оценка на основе открытых источников на 7 апреля 2026 года. Точных "процентов" никто официально не дает, потому что это разведывательная информация, а не математика, объяснил чат-бот.

В заключении – угроза реальная и выше, чем средняя, особенно для запада и Киева.

Чат-бот Chat GPT отмечает, что дать точный процент невозможно — для этого нет подтвержденных данных ни о самом "Орешнике", ни о намерениях его применения.

Если говорить честно и осторожно, то название "Орешник" не имеет четко подтвержденного статуса в открытых источниках. Военные решения такого уровня не прогнозируются посредством точных процентов даже разведками в публичном поле.

Чат-бот Deepseek также не смог определить точный процент вероятности этого удара — за неимением прямых доказательств и противоречивости имеющейся информации.

Отметил, что поскольку после январского удара по Львову прошло уже несколько месяцев, некоторые прогнозы по "шестимесячной паузе" могут терять актуальность. Поэтому, несмотря на все оговорки, сейчас вероятность удара действительно оценивается как выше, чем еще месяц-два назад.

Чат-бот Gemini отметил, что определить точный "процент" вероятности удара — задача сложная даже для разведок, поскольку это зависит от политических решений Кремля. Однако, опираясь на данные по состоянию на апрель 2026 года, можно обозначить общую картину рисков.

Вероятность имитации (психологического давления) – высока. РФ будет продолжать использовать угрозу запуска для создания паники и давления на партнеров Украины.

Вероятность реального удара – от низкой до умеренной. Она растет в моменты серьезных эскалаций или "символических" дат, но сдерживается дефицит самих ракет.

В заключении прогнозы чат-ботов несколько разошлись – от 60% до низкой вероятности запуска по Украине ракеты "Орешник".

