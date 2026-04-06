Росія готує страшенний прорив: загрозливе попередження для українців

Кречмаровская Наталия
У Нікополі з'явилися листівки з погрозами та заявами від росіян. Повідомляють, що нібито планують форсувати Дніпро, попереджають, що кожне цивільне авто в місті буде законною ціллю та радять на два тижні запастися продуктами та водою.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це чергова інформаційна провокація щодо громадян прифронтових територій. Аналітики зазначають, що ці заяви неправдиві.
Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко зазначив, що зараз російська пропаганда активно анонсує атаки армії РФ по цивільним, як жителям Нікополя, так і демонстрацією колон техніки на Запорізькому напрямку.
За словами Коваленка, ключове, що треба розуміти, це росіяни фактично анонсують терор цивільних — їх пілоти FPV регулярно атакують мирних людей і транспорт. Тому дуже важливо орієнтуватися на повідомлення місцевої влади та військових щодо безпекової ситуації, зазначив керівник ЦПД.
