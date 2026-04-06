Росія готує страшенний прорив: загрозливе попередження для українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія готує страшенний прорив: загрозливе попередження для українців

Російській війська нібито готують форсування річки Дніпро

6 квітня 2026, 14:06
Кречмаровская Наталия

У Нікополі з'явилися листівки з погрозами та заявами від росіян. Повідомляють, що нібито планують форсувати Дніпро, попереджають, що кожне цивільне авто в місті буде законною ціллю та радять на два тижні запастися продуктами та водою. 

Росія готує страшенний прорив: загрозливе попередження для українців

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це чергова інформаційна провокація щодо громадян прифронтових територій. Аналітики зазначають, що ці заяви неправдиві. 

“Голова Нікопольської РВА Іван Базилюк зазначив, що це інформаційні провокації ворога. Листівки містять погрози та брехливі заяви, спрямовані на виправдання власних злочинів проти мирного населення та дезорієнтацію громадян”, — йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко зазначив, що зараз російська пропаганда активно анонсує атаки армії РФ по цивільним, як жителям Нікополя, так і демонстрацією колон техніки на Запорізькому напрямку. 

“Ключова мета — сіяти страх, як і в будь-якому подібному випадку. Памʼятаємо, чим завершувалися їх спроби відправляти окупантів на катерах в напрямку Херсона — швидко годували риб. Зараз тим самим пробують лякати Нікополь”, — зауважив він. 

За словами Коваленка, ключове, що треба розуміти, це росіяни фактично анонсують терор цивільних — їх пілоти FPV регулярно атакують мирних людей і транспорт. Тому дуже важливо орієнтуватися на повідомлення місцевої влади та військових щодо безпекової ситуації, зазначив керівник ЦПД. 

“Російські страшилки та погрози вони масштабують, оскільки ворог має певні плани на весняно-літній період на фронті. І низку цих планів СОУ вже зірвали своїми вдалими діями. Але тактика ворога — продовжувати війну — не змінюється”, — резюмував Коваленко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія змінює тактику обстрілів.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02W4CeAU9nqq371LnL2U1S4nhfgXXDx9EGVbGuuhBVpdZcsGtsCkQ8U498wou4wLSql
