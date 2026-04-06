Россия готовит ужасный прорыв: угрожающее предупреждение для украинцев
Россия готовит ужасный прорыв: угрожающее предупреждение для украинцев

Русские войска якобы готовят форсирование реки Днепр

6 апреля 2026, 14:06
Кречмаровская Наталия

В Никополе появились листовки с угрозами и заявлениями от россиян. Сообщают, что якобы планируют форсировать Днепр, предупреждают, что каждый гражданский автомобиль в городе будет законной целью и советуют на две недели запастись продуктами и водой.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что это очередная информационная провокация в отношении граждан прифронтовых территорий. Аналитики отмечают, что эти заявления неправдивы.

"Председатель Никопольского РВА Иван Базилюк отметил, что это информационные провокации врага. Открытки содержат угрозы и лживые заявления, направленные на оправдание собственных преступлений против мирного населения и дезориентацию граждан", — говорится в сообщении.

Руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко отметил, что сейчас российская пропаганда активно анонсирует атаки армии РФ по гражданским как жителям Никополя, так и демонстрацией колонн техники на Запорожском направлении.

"Ключевая цель – сеять страх, как и в любом подобном случае. Помним, чем завершались их попытки отправлять оккупантов на катерах в направлении Херсона – быстро кормили рыб. Сейчас тем самым пробуют пугать Никополь", – заметил он.

По словам Коваленко, ключевое, что нужно понимать, это россияне фактически анонсируют террор гражданских – их пилоты FPV регулярно атакуют мирных людей и транспорт. Поэтому очень важно ориентироваться на сообщения местных властей и военных относительно ситуации безопасности, отметил руководитель ЦПД.

"Русские страшилки и угрозы они масштабируют, поскольку у врага есть определенные планы на весенне-летний период на фронте. И ряд этих планов СОУ уже сорвали своими удачными действиями. Но тактика врага — продолжать войну — не меняется", — резюмировал Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия меняет тактику обстрелов.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02W4CeAU9nqq371LnL2U1S4nhfgXXDx9EGVbGuuhBVpdZcsGtsCkQ8U498wou4wLSql
