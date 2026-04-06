Россия готовит ужасный прорыв: угрожающее предупреждение для украинцев

Кречмаровская Наталия
В Никополе появились листовки с угрозами и заявлениями от россиян. Сообщают, что якобы планируют форсировать Днепр, предупреждают, что каждый гражданский автомобиль в городе будет законной целью и советуют на две недели запастись продуктами и водой.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации отметили, что это очередная информационная провокация в отношении граждан прифронтовых территорий. Аналитики отмечают, что эти заявления неправдивы.
Руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко отметил, что сейчас российская пропаганда активно анонсирует атаки армии РФ по гражданским как жителям Никополя, так и демонстрацией колонн техники на Запорожском направлении.
По словам Коваленко, ключевое, что нужно понимать, это россияне фактически анонсируют террор гражданских – их пилоты FPV регулярно атакуют мирных людей и транспорт. Поэтому очень важно ориентироваться на сообщения местных властей и военных относительно ситуации безопасности, отметил руководитель ЦПД.
